Battocletti vince i 5000 metri dei campionati italiani di Caorle

Erika Saraceni, 19enne atleta di grande talento, conquista il suo primo titolo italiano nel salto triplo all'aperto, dopo quello in inverno nei campionati indoor, con un solo primo salto a 13,86 che gli basta per lasciare dietro la principale avversaria Ottavia Cestonaro, seconda con 13.56, e rinunciando poi a tutti gli altri 5 salti in considerazione della giornata fredda e ventosa nell'ottica di non rischiare nulla in vista dei campionati europei under 20 di Tampere, che inizieranno giovedì 7 agosto, grande obiettivo stagionale della giovanissima saltatrice azzurra che certamente ha però ottime possibilità di puntare quantomeno tramite il ranking ai mondiali assoluti di Tokyo, ricordando come in stagione abbia portato il suo personale nonché primato italiano juniores sino a 14,08.