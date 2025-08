Ciclismo, Nazionale paralimpica in ritiro a Campo Felice per Mondiali

"Vedere questi ragazzi pedalare insieme ai campioni della Nazionale è un'emozione autentica. Il ciclismo paralimpico sta crescendo, e questo ritiro lo dimostra con forza". Lo ha dichiarato Pierpaolo Addesi, commissario tecnico della Nazionale paralimpica di ciclismo in ritiro a Campo Felice, nell'aquilano d'alta quota, per la preparazione dei Campionati mondiali di Ronse, in Belgio. Un'occasione di sport, crescita e orgoglio che il Coni Abruzzo sta sostenendo. Guidata dal Commissario tecnico, Pierpaolo Addesi, abruzzese e simbolo del ciclismo paralimpico italiano, la squadra è composta da 23 atleti. La grande novità di quest'anno è la presenza, per la prima volta, di giovani ciclisti con disabilità intellettiva, un passo importante verso una sempre più concreta inclusione nel mondo dello sport. Il CONI Abruzzo celebra questo appuntamento come un simbolo di coesione, determinazione e progresso, nel segno dei valori olimpici. Tra i convocati, spicca il pluricampione Michele Pittacolo, Marianna Agostini Active Team La Leonessa, Roberta Amadeo Bee and bike, Federico Andreoli Active team La leonessa, Lorenzo Bernard team Equa, Elena Bissolati Biesse Carrera Premac, Chiara Colombo team Equa, Davide Cortini Restart sport academy, Claudia Cretti gs Fiamme azzurre, Francesco Di Felice team Go fast, Noemi Lucrezia Eremita born to Zhiraf Btc city Ljubljana, Giorgio Farroni Natura e sport, Danilo Asd Sangro bike, Luca Mazzone Circolo canottieri Aniene, Martino Pini team Equa, Michele Pittacolo Pittabike Asd, Giacomo Salvalaggio Uc Pregnana, Riccardo Stacchiotti Asd Capitani minuterie metalliche, Mirko Testa Gs Fiamme oro, Paolo Totò team Go fast e Ana Maria Vitelaru team Equa.