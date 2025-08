C'è incertezza attorno al futuro di Rolando Mandragora. Il centrocampista della Fiorentina ha un contratto in scadenza nel 2026 e al momento lo stallo sul rinnovo è totale. Per questo, in caso di un definitivo mancato accordo, potrebbe anche lasciare Firenze per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro.