Boffelli-Thedy, Emilius a tempo di record. Vittoria e primato anche per Junod-Compagnoni

I favoriti della vigilia non si sono mai nascosti. Entrambi in gran forma ormai da mesi, il valdostano Daniel Thedy e il bergamasco - da anni residente in Valle d’Aosta - William Boffelli (Team Kailas-Fuga) hanno preso il comando delle operazioni già dopo i primi chilometri, incrementando via via il vantaggio. Prime posizioni già ben delineate tra le frazioni di Bondine e Champex, restate invariate anche in vetta, dopo tremila metri di dislivello positivo. Boffelli-Thedy sono transitati con oltre tre minuti di vantaggio al Rifugio Arbolle, diventati il doppio in cima, dove hanno trionfato in due ore 36 minuti e 12 secondi, un riscontro cronometrico crono decisamente migliorativo di quello (due ore, 45 minuti e 21 secondi) "stampato" dai francesi Michelon-Noebes nell’edizione zero di due anni fa.