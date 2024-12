Golden Trail World Series: otto montagne e una Grand Final tutta da scoprire

Esaurita la regular season, due interi mesi di tempo per tirare il fiato e - da parte dei toprunners che si saranno guadagnati la qualificazione - rifinire la preparazione in vista della Grand Final che assegna punteggio doppio per la classifica generale e la cui location non è ancora stata svelata dagli organizzatori. Facile prevedere che si svolgerà in Europa e che - dopo Italia e Confederazione Elvetica, la resa dei conti tra i protagonisti della stagione posso avere luogo - a livello di semplice ipotesi o piuttosto probabilità in Spagna oppure in Francia, patria della"Grande Esse". Per la qualificazione alla Grand Final stessa verranno conteggiati i tre migliori risultati della regular season: un meccanismo che lascia ai toprunners ampia libertà di scelta e di pianificazione, consentendo loro di programmare appunto la partecipazione anche ad altri circuiti o a classiche one-off, per quanto ormai queste ultime siano molto rare in formato appunto "solitario".