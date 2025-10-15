Napoli, sfida a un club inglese per Haidara

Il Napoli si guarda intorno e studia dei rinforzi per il mercato di gennaio. Conte sa che gli impegni sono tanti e che da metà dicembre fino a gennaio inoltrato dovrà fare a meno di Zambo Anguissa, uno dei pilastri della squadra, a causa della coppa d'Africa. L'assenza del centrocampista camerunese potrebbe essere risolta con l'inserimento di una pedina nella sessione di calciomercato invernale: il nome emerso nelle ultime ore è quello di Amadou Haidara, centrocampista classe 1998 del Lipsia. Per il mediano è vivo anche l'interesse dell'Aston Villa, che potrebbe dar vita a un vero e proprio duello di mercato con i partenopei.