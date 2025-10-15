Napoli, sfida a un club inglese per Haidara

© Getty Images
Il Napoli si guarda intorno e studia dei rinforzi per il mercato di gennaio. Conte sa che gli impegni sono tanti e che da metà dicembre fino a gennaio inoltrato dovrà fare a meno di Zambo Anguissa, uno dei pilastri della squadra, a causa della coppa d'Africa. L'assenza del centrocampista camerunese potrebbe essere risolta con l'inserimento di una pedina nella sessione di calciomercato invernale: il nome emerso nelle ultime ore è quello di Amadou Haidara, centrocampista classe 1998 del Lipsia. Per il mediano è vivo anche l'interesse dell'Aston Villa, che potrebbe dar vita a un vero e proprio duello di mercato con i partenopei.
Haidara nel corso di questa stagione non ha ancora visto il campo e sarebbe disposto a trasferirsi altrove per trovare continuità, il costo del cartellino si aggira intorno ai 12 milioni (cifra accessibile per il Napoli) con possibilità di trattare in virtù del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026.