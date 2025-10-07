È già tempo di UTLAC! Campagna iscrizioni caldissima per l'happening trail del Lario

Le date da segnare già sull’agenda del prossimo anno sono quelle classiche della seconda settimana del mese di maggio: da mercoledì 6 a domenica 10. Anche il format è quello classico… con una bella e attesa novità: l’inserimento di una nuovissima 120KM da 5500 metri di dislivello positivo con partenza da Menaggio (sul ramo comaco del Lario) e finish line a Lecco, campo base dell’evento e arrivo di tutte le prove in programma. Una vera e proprio new entry che andrà ad aggiungersi alla prova clou da 250 chilometri e alle sorelle minori da 60, 30 e 15 chilometri. Una proposta sempre più completa, oltre che ancora più variegata e bilanciata. Cinque percorsi, oltre millecinquecento atleti da tutto il mondo, dislivelli da brivido e scenari mozzafiato tra lago e montagne: il Lario si prepara a diventare ancora una volta l’arena del trailrunning internazionale in un periodo del calendario destinato a mettere duramente alla prova i toprunners e gli amatori più ambiziosi e preparati.