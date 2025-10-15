Svezia, per il post Tomasson sale Solskjaer

L'ex allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer è uno dei candidati principali per diventare il nuovo ct della Svezia. Secondo quanto riportato da "FotbollDirekt", la Federazione calcistica nordica avrebbe contattato il norvegese, che è senza club, dopo l'esonero di un altro ex bomber passato alla panchina, Jon Dahl Tomasson, arrivato dopo il ko interno degli svedesi contro il Kosovo. La Svezia potrebbe essere l'avversario dell'Italia nella semifinale del playoff per il Mondiale 2026.