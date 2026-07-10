La Juventus e Modesto si separano, ufficiale la risoluzione del contratto

La Juventus e il direttore tecnico François Modesto si separano. Lo ha comunicato ufficialmente il club bianconero, annunciando che è stato raggiunto un accordo consensuale per la risoluzione del rapporto durato appena un anno. Un'altra novità nell'organigramma bianconero dopo l'arrivo di Massara. Di seguito la nota diffusa dalla società:
"Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modesto per la risoluzione del proprio incarico di Direttore Tecnico, con efficacia a partire da oggi. Il Club desidera ringraziare François per l'impegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua collaborazione, e gli augura il migliore futuro professionale e personale.".
Chi è Modesto
Classe 1978, francese originario di Bastia. Prima della Juve, l'ultima esperienza era stata al Monza dopo essere già stato in Italia anche da calciatore con la maglia del Cagliari a cavallo degli anni 2000: è questo l’identikit di François Modesto, l'uomo che l'ex direttore generale Damien Comolli aveva scelto per ricoprire il ruolo di direttore tecnico della Juventus e diventare il principale punto di riferimento per mister e squadra.