La Juventus e Modesto si separano, ufficiale la risoluzione del contratto

Classe 1978, francese originario di Bastia. Prima della Juve, l'ultima esperienza era stata al Monza dopo essere già stato in Italia anche da calciatore con la maglia del Cagliari a cavallo degli anni 2000: è questo l’identikit di François Modesto, l'uomo che l'ex direttore generale Damien Comolli aveva scelto per ricoprire il ruolo di direttore tecnico della Juventus e diventare il principale punto di riferimento per mister e squadra.