Ancora acquisti per il Venezia, dal Saragozza c'è il difensore Gomes

Il Venezia ha ufficializzato l'acquisto, a titolo definitivo, del difensore spagnolo Alejandro Gomes Furtado dal Real Zaragoza. Il calciatore, nato nel 2008, ha firmato un contratto che lo legherà al club arancioneroverde fino al 30 giugno 2032. Cresciuto nel settore giovanile del Real Zaragoza, Gomes Furtado ha già collezionato 15 presenze con la prima squadra del club spagnolo e 8 con la formazione riserve Deportivo Aragón. Il costo del suo cartellino si aggirerebbe attorno ai due milioni di euro. "Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura con il Venezia - ha dichiarato il giovane difensore -. Voglio conoscere la Serie A, adattarmi al campionato e migliorare giorno dopo giorno". Il giocatore ha inoltre espresso entusiasmo per la possibilità di condividere l'esperienza con gli altri calciatori spagnoli della rosa e di conoscere i tifosi all'iconico stadio Penzo, sull'isola di Sant'Elena, definendo Venezia "una delle città più belle del mondo".