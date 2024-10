GOinUP 2024, solidarietà e sport: Crippa e Oregioni sul podio alto

Ad imporsi da veri dominatori del campo (anzi del sentiero) sono stati Alessandro Crippa del GSA Cometa e Arianna Oregioni (GP Santi). Sul podio femminile troviamo in quest’ordine Barbara Sangalli di AS Premana e Giorgia Fascendini, che ha portato a due su tre le presenze del GP Santi sul podio stesso. Quarto posto finale per Laura Zugnoni (Sev Civate), quinto per Raffaella Rossi (ASD Team Valtellina).