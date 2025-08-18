Sancho dice no alla Roma: ora ci prova il Besiktas ma prende ancora tempo

Dopo la lite con Adrien Rabiot che ha chiesto l'intervento del tecnico Roberto De Zerbi, il britannico sarebbe ormai ai ferri corti con la squadra francese tanto da valutare una cessione a breve. La trattativa appare tutta in salita, innanzitutto perché servirebbe prima riempire le casse, poi perché dalla Premier League sono già arrivate diverse proposte per Rowe. Il rischio è che il tempo non sia galantuomo, soprattutto se le operazioni in uscita non fossero celeri.