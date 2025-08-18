Logo SportMediaset
Mercato
LE MOSSE GIALLOROSSE

Sancho dice no alla Roma: ora ci prova il Besiktas ma prende ancora tempo

Il club capitolino starebbe valutando Leon Bailey e Jonathan Rowe, ma serve una cessione per finanziare la doppia operazione 

18 Ago 2025 - 12:51
© IPA

© IPA

Jadon Sancho accantona l'idea Italia. Dopo giorni di frenetiche trattative tra la Roma e il Manchester United, il giocatore ha deciso di declinare le avances dei giallorossi, prendendo ancora temposul proprio futuro: anche l'offerta del Besiktas (15 milioni più bonus allo United, ingaggio di nove milioni per quattro anni al giocatore ) è stata messa per il momento in stand-by.

La Roma non è rimasta a guardare e starebbe valutando delle alternative. Chi è più vicino è Leon Bailey, ormai da giorni vicino alla squadra capitolina complice un'intesa con l'Aston Villa sempre più vicina. Per compiere un secondo colpo servirebbe però una cessione e il nome caldo rimane quello di Manu Koné, obiettivo dell'Inter. In caso di addio del centrocampista, a quel punto la formazione di Gian Piero Gasperini potrebbe muoversi su un altro esterno e la lente d'ingrandimento cade su Jonathan Rowe, in rottura con l'Olympique Marsiglia.

Dopo la lite con Adrien Rabiot che ha chiesto l'intervento del tecnico Roberto De Zerbi, il britannico sarebbe ormai ai ferri corti con la squadra francese tanto da valutare una cessione a breve. La trattativa appare tutta in salita, innanzitutto perché servirebbe prima riempire le casse, poi perché dalla Premier League sono già arrivate diverse proposte per Rowe. Il rischio è che il tempo non sia galantuomo, soprattutto se le operazioni in uscita non fossero celeri. 

sancho
roma
besiktas

