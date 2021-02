Glycerin GTS 19 raddoppia: ora la massima morbidezza è anche in versione GuideRails

IL TEST

PEPE FERRARIO

Una scarpa comoda! Il primo pensiero dopo aver calzato la nuova Glycerin 19 è stato questo. Certo, l'aggettivo comodo non è propriamente "tecnico", di solito accanto a scarpe da running ne troviamo altri, ma è senz'altro quello che meglio rende l'idea della sensazione che ho provato correndo con ai piedi l'ultima release della "punta di diamante" Brooks. Anche se personalmente mi sono più congeniali modelli più reattivi (una volta si diceva anche "più secchi") ritengo che la nuova Glycerin abbia tutto per confermarsi come scarpa "superaffidabile", ad ampio spettro, alquanto appetibile e sfruttabile in un momento come questo in cui, causa anche la pandemia, il numero di nuovi adepti del running è sensibilmente cresciuto. Un sentiero sicuro, diciamo così, tanto più perché accanto al modello "tradizionale, questa volta BrooKs ha lanciato anche quello con il sistema di supporto GuideRails.

Oltre alla versione neutra da oggi sarà infatti possibile scegliere anche la nuova Glycerin GTS 19: medesima ammortizzazione, identico colore, stesso design, stessa tomaia, ma con in più i vantaggi della tecnologia di supporto brevettata dalla azienda americana in grado di fornire un sostegno intelligente durante la corsa, garantendo stabilità e sicurezza quando il corpo lo richiede. In pratica, come ha spiegato Tobias Gramajo, Tech Rep Manager & Product Champion Brooks Italia, "la nuova Glycerin GTS 19 sostituisce il modello che oggi conosciamo come Transcend, un cambiamento in linea con la visione Fit, Feel and Ride, attraverso cui Brooks vuole aiutare i runner a trovare la scarpa perfetta in base all’esperienza che desiderano e alle loro esigenze biomeccaniche. Glycerin 19 ti trasporta in un mondo in cui puoi liberare la mente, perché questa è la migliore esperienza di ammortizzazione che offriamo. Tenendo in considerazione i feedback dei runner - ha concluso Tobias Gramajo - abbiamo sviluppato una nuova scarpa che è più leggera, più morbida, più flessibile e, quindi, più comoda (riecco l'aggettivo da cui eravamo partiti, ndr!). Anche la tomaia è stata aggiornata: la sua struttura a doppio strato, insieme alla soletta OrthoLite, regalano al runner un ‘effetto wow’ istantaneo”.

Per chiudere, infine, alcuni dati tecnici. Glycerin 19 e Glycerin GTS 19 hanno un differenziale dell’intersuola di 10 mm.. Glycerin 19 ha un peso di 255 grammi (donna)* e 289 grammi (uomo). Glycerin GTS 19 ha invece un peso di 269 grammi (donna) e 303 grammi (uomo)*.