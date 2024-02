Glycerin 21: per Brooks un'evoluzione riuscita da effetto wow

© brooks

La soddisfazione nasce da una smentita, da un preconcetto confutato dall'evidenza. Alla prova dei fatti, la Glycerin 21 è stata per me una scarpa da effetto wow! Perché? Presto detto. Personalmente testo le innovazioni - in questo caso il termine più appropriato per la nuova ammiraglia Brooks è però evoluzione - in due step: il "rodaggio", calzando la scarpa nella mia quotidianità, e la "prova su strada", la corsa dopo aver preso confidenza. Intendiamoci, non so se sia un metodo in assoluto corretto, è semplicemente il mio, consolidato in trent'anni di pratica. Ebbene, la camminata - primo step - mi ha restituito inizialmente due feedback: scarpa comoda ed estremamente ammortizzata ma, mi dicevo, forse non adatta a chi come me cerca maggiore reattività nella corsa. Tradotto: mi sembrava di "affondare" troppo nella rullata. La "prova su strada" si è rivelata invece piacevolmente sorprendente, smentendo in toto le mie perplessità: viaggiando sia a ritmi blandi - tra i 5.30/5.45 al km - sia a velocità più alta - per me questo significa 4.15/4.30 al km - la risposta della Glycerin 21 è stata armonica e propulsiva. La sensazione di trovare un'ottima protezione nell'appoggio si è abbinata alla progressiva consapevolezza di ottenere la "spinta" auspicata.