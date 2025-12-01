Elisabetta Canalis al primo Activefashion Show di O.N.E. – Own Nothing Else

Primo Activefashion Show di O.N.E. – Own Nothing Else, la linea lifestyle high-end lanciata recentemente da Macron, leader a livello internazionale nello sportswear. Nel cuore di Macron è andato in scena uno spettacolo che ha permesso ai partecipanti di ammirare i prodotti della gamma attuale e scoprire in anteprima alcuni elementi delle collezioni 2026. In questo contesto è salita sul palco l’ospite speciale Elisabetta Canalis, Global Ambassador del brand, che sarà protagonista anche della prossima campagna di O.N.E. e che ha illustrato i punti di contatto con la linea Activefashion di Macron. In platea, insieme agli addetti ai lavori del mondo della moda, erano presenti anche numerosi amici del brand, come l’ex cestista Carlton Myers e i calciatori del Bologna Lorenzo De Silvestri e Federico Ravaglia.