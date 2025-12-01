Red Bull BC One World Final 2025, B-Boy Pesto entra nella top ten mondiale: "La break dance mi permette di realizzarmi ogni giorno"

È stata un'esperienza bellissima e simbolica perché si tratta della terza volta che conquisto la finale mondiale. Nel 2019 sono andato in India e nel 2021in Polonia, ma questo appuntamento è simbolico perché, dopo tanti anni, sono rientrato in forma senza problemi, accedendo al tabellone dei migliori sedici al mondo e raggiungere perfino la top 8. È un risultato storico per l'Italia visto che non succedeva da circa quindici anni. Quindi sono molto contento, anche perché il Giappone è un paese fantastico e con un livello incredibile nella break dance, per cui spero di tornare presto a svolgere competizioni di questo livello.