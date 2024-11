È già 2025: 4 Croci, l'inverno non esiste!

Metteteci una bella croce (anzi quattro!) sopra! Sì ma dove? Sul calendario del 2025! Per i trail e gli skyrunners più smaniosi e “programmosi” la off season in arrivo sarà brevissima o non ci sarà affatto. La prima edizione del circuito 4 Croci è infatti in programma con altrettanti appuntamenti tra la fine del prossimo inverno e la parte iniziale della primavera sui sentieri delle Prealpi Orobie della provincia di Bergamo. Il lancio ufficiale del nuovo challenge al via tra due mesi e mezzo ha avuto luogo giovedì 31 ottobre, alla presenza dello staff organizzatore e dei promoter dei singoli appuntamenti del circuito stesso. Calcio d’inizio domenica 23 febbraio in occasione di Ubiale Mountain Run con campo base a Ubiale, seguito a due settimane di distanza (domenica 9 marzo) dalla Arrancabotta a Botta di Sedrina. Il girone di ritorno scatta - sconfinando nella primavera - domenica 23 marzo con la Sky del Canto di Carvico, mentre la finalissima del circuito sarà - domenica 6 aprile - l’ancora giovane Linzone Trail di Palazzago. Quattro appuntamenti ben cadenzati (uno ogni quindici giorni) e quindi altrettato ben programmabili. Va da sé che le quattro croci che danno nome al circuito sono quelle che svettano sul punto più alto di quattro elevazioni molto ben note ai trailrunners local (ma non solo), come sede di tante gare e di ancora più frequenti sessioni di allenamento: Monte Ubione (metri 895), Canto Alto (1146), Monte Canto (710) e Monte Linzone che - con i 1392 metri della sua croce di vetta - rappresenta il GPM… dell’intero circuito.