Fuga per la vittoria: Kailas Dolomiti Extreme Trail, la 100K è di Corsini e Bodnar

"Mandiamo in archivio un’altra bella edizione di Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail: siamo davvero contenti. Abbiamo confermato il trend di crescita della manifestazione, portando a correre in Val di Zoldo quasi tremilacinquecento concorrenti, provenienti da una settantina di nazioni. Crediamo sia una bella opportunità di promozione per tutta la valle che con questa manifestazione apre la stagione turistica estiva. La soddisfazione più bella è stata quella di raccogliere pareri entusiasti da parte dei partecipanti, sia all’arrivo sia lungo il tracciato dove erano schierati oltre cinquecento volontari, il nostro vero motore. Abbiamo apportato alcune piccole variazioni ai tracciati, rivoluzionando quello della 70 K e anche queste modifiche sono state apprezzate. Per il 2027 cureremo ulteriormente i dettagli dei percorsi ma anche quelli dei servizi e degli eventi collaterali, per offrire ancora di più ai partecipanti".