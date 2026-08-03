ADDIO BARESI

Domani a Milano i funerali di Franco Baresi: attese migliaia di tifosi

Ci saranno ex compagni, le istituzioni e i rappresentanti di Real e Barcellona, oltre a Pulisic e Gimenez

03 Ago 2026 - 15:34
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Ultimo saluto a Franco Baresi, e a Milano sono attesi migliaia di tifosi. In occasione dei funerali del 66 ex capitano del Milan, domani nella basilica di Sant'Ambrogio in tanti si raccoglieranno per salutare la leggenda rossonera. Ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni, insieme alla dirigenti e ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Vismara e al presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli. Per la Federcalcio ci sarà il segretario generale, Marco Brunelli. Il presidente Giovanni Malagò in queste ore è all'estero, venerdì alla notizia della morte di Baresi si era recato a Milano per far subito visita alla famiglia.

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Sono attesi anche il sindaco di Milano Beppe Sala e i rappresentanti di Real Madrid, tra cui la bandiera Pirri, e Barcellona. Saranno presenti il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni di Franco Baresi, da Paolo Maldini a Marco Van Basten.

In rappresentanza della prima squadra impegnata a Perth in tournée e impossibilitata a tornare in Italia, ci saranno Pulisic e Gimenez che sono rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni. Saranno poi presenti delegazioni di tutte le squadre maschili, femminili e del settore giovanile.

Franco Baresi, Cardinale e Sacchi comprano una pagina di quotidiano per ricordarlo

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© Rassegna Stampa | "La grande famiglia rossonera piange il nostro grande Capitano Franco Baresi. Ha incalzato i valori, il carattere e l'eccellenza di questo Club. Anche mentre affrontava la sfida più grande è stato vicino al Milan. La sua eredità durerà per sempre" Gerry Cardinale sulla Gazzetta dello Sport
© Rassegna Stampa | "La grande famiglia rossonera piange il nostro grande Capitano Franco Baresi. Ha incalzato i valori, il carattere e l'eccellenza di questo Club. Anche mentre affrontava la sfida più grande è stato vicino al Milan. La sua eredità durerà per sempre" Gerry Cardinale sulla Gazzetta dello Sport
© Rassegna Stampa | "La grande famiglia rossonera piange il nostro grande Capitano Franco Baresi. Ha incalzato i valori, il carattere e l'eccellenza di questo Club. Anche mentre affrontava la sfida più grande è stato vicino al Milan. La sua eredità durerà per sempre" Gerry Cardinale sulla Gazzetta dello Sport

© Rassegna Stampa | "La grande famiglia rossonera piange il nostro grande Capitano Franco Baresi. Ha incalzato i valori, il carattere e l'eccellenza di questo Club. Anche mentre affrontava la sfida più grande è stato vicino al Milan. La sua eredità durerà per sempre" Gerry Cardinale sulla Gazzetta dello Sport

© Rassegna Stampa | "La grande famiglia rossonera piange il nostro grande Capitano Franco Baresi. Ha incalzato i valori, il carattere e l'eccellenza di questo Club. Anche mentre affrontava la sfida più grande è stato vicino al Milan. La sua eredità durerà per sempre" Gerry Cardinale sulla Gazzetta dello Sport

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