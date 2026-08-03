Domani a Milano i funerali di Franco Baresi: attese migliaia di tifosi

Ultimo saluto a Franco Baresi, e a Milano sono attesi migliaia di tifosi. In occasione dei funerali del 66 ex capitano del Milan, domani nella basilica di Sant'Ambrogio in tanti si raccoglieranno per salutare la leggenda rossonera. Ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni, insieme alla dirigenti e ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Vismara e al presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli. Per la Federcalcio ci sarà il segretario generale, Marco Brunelli. Il presidente Giovanni Malagò in queste ore è all'estero, venerdì alla notizia della morte di Baresi si era recato a Milano per far subito visita alla famiglia.