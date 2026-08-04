Milan, zero cessioni a meno di un mese dalla fine del mercato: la mancanza di un 'vero' ds sta pesando

La situazione è praticamente opposta a quella di un anno fa, quando Igli Tare, ds appena nominato, era riuscito a vendere più che bene. L'addio di Reijnders al Manchester City aveva garantito un incasso di 55 milioni di euro ma non solo. Da Thiaw, finito al Newcastle, ne erano arrivati ben 35, da sommare ai 25 di Theo Hernandez e ai 19 di Okafor. Chiudono il conto i 9 di Emerson Royal e i 7 di Adli, adesso in Arabia. Insomma un bottino sostanzioso sul quale gli attuale uomini di mercato del Milan non possono contare. Un po' per lo scarso appeal dei calciatori sul mercato (nessuno di questi ha brillato nella stagione conclusasi a maggio), un po' per la mancanza di un 'vero' direttore sportivo.