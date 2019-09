Frasassi Skyrace, la carica dei trecento

RUNNING

STEFANO GATTI

Graziata dal meteo, che minacciava pioggia ma ha poi risparmiato gli oltre trecento partenti, la Frasassi Skyrace ha fatto incetta di consensi e festeggiato il nuovo primato di presenze. La gara, svoltasi sul percorso originale da 21km (1350m D+), è stata vinta dal talentuoso Giorgio Lampa. Attaccando sin dalle prime battute il forte atleta marchigiano ha guadagnato quel leggero margine che gli ha permesso di gestire il ritorno dei diretti avversari e di migliorare la seconda piazza dell’anno scorso. Per lui finish time di giornata in 1h56’22”, molto vicino al primato della corsa detenuto dal veneto Mattia Tanara. Un successo, quello di Lampa, che vale doppio visto che grazie alla performance odierna Giorgio si è confermato per il secondo anno consecutivo campione regionale di skyrunning.

Secondo classificato l’ultrarunner di casa Mirko Fioretti (1h58’36”). A conferma del livello della competizione, terza piazza conquistata da uno più forti atleti del Centro Italia su questa disciplina: Antonio Carfagnini (2h01’37”).



Nella sfida al femminile da segnalare la vittoria di Yana Savechko (2h31’57”). Al suo esordio nel mondo “sky”, la runner anconetana ha dimostrato di saperci fare anche su tracciati tecnici come quello disegnato nel Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi. Sul podio con la Savechko sono salite l’esperta atleta laziale Raffaella Tempesta (2h32’41”) e Natalya Shblista (2h36’43”).



Per quanto riguarda invece il trail da 11km (650mD+) a incidere il loro nome nell’albo d’oro 2019 sono stati Pina Deiana (1h08’49”) e Alessandro Pugnali (1h02’19”).



Scommessa vinta sul campo per i ragazzi di Sport Adventure Team ASD che, grazie al prezioso supporto tecnico di Total Training e all’impegno di tutti i volontari presenti sul percorso ed al lavoro svolto dalla guida alpina Andrea Basso, hanno mandato in scena un’epica quarta edizione. Frasassi, le sue grotte, l’abbazia, il ponte romanico, i tecnicissimi gradoni hanno letteralmente stregato pubblico e atleti che hanno potuto godere un sabato di Sport con la “S” maiuscola.