Malagò: "A Zaia la medaglia n.1 di Milano-Cortina"

"La medaglia numero uno la diamo a Luca Zaia". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina, alla presentazione delle medaglie olimpiche e paralimpiche nella sede della Regione Veneto, a Venezia. "Le medaglie - ha aggiunto - sono l'elemento-simbolo della manifestazione, nulla è più simbolicamente elevato e importante. Abbiamo composto un puzzle impensabile prima di questo incredibile progetto. Siamo andati alla candidatura in un modo sperimentale, 'all'italiana', abbiamo fatto di necessità virtù e queste medaglie lo rappresentano: sono due metà, una dentro l'altra, ma sono un unicum. Non era mai successa l'unione di due città, due Regioni, due Province autonome, Olimpiadi e Paralimpiadi. La medaglia è il simbolo della consacrazione della vittoria, deve ricordare il grande sacrificio fatto per conquistarla", ha concluso Malagò.