Frasassi Skyrace come da pronostico: Forconi e Farneti non si battono!

“È quasi impossibile raccontare le emozioni vissute oggi. Abbiamo messo cuore, energia e passione in ogni dettaglio, con l’obiettivo di offrire ai nostri atleti e al pubblico un’esperienza indimenticabile. Un anno intero di lavoro, di sacrifici e di impegno trova senso in giornate come questa. Il calore degli spettatori lungo il percorso, l’entusiasmo all’arrivo e la forza degli atleti arrivati da ogni parte d’Italia ci hanno ripagato di ogni sforzo. Un applauso va a tutti i partecipanti, veri protagonisti di Frasassi Skyrace. Un pensiero speciale per coloro che oggi non sono riusciti a tagliare il traguardo: so quanta fatica e quanta sofferenza ci sia dietro alla vostra gara, per questo mi auguro di rivedervi qui il prossimo anno, pronti a riprendere la sfida con questo percorso. Il mio più sincero ringraziamento va al direttivo, alla squadra organizzativa, ai volontari, agli sponsor, ai tecnici, al service audio, allo speaker, ai fotografi, ai videomaker, ai giudici, al personale medico, al soccorso alpino e al direttore di percorso. Ognuno di voi è stato fondamentale nel trasformare le difficoltà in opportunità e nel rendere reale questo sogno”.