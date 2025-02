Fiori e... fiamme: Vesuvio Ultra Marathon, di corsa tra fiumi di lava e muri di ginestra e orchidee

Le gare si sviluppano interamente nel Parco Nazionale del Vesuvio, attraverso sentieri che conducono in un ambiente unico tra boschi, sabbia vulcanica, e “mura” di ginestre e orchidee. Start dal Palazzo Mediceo di Ottaviano (testimonianza della famiglia dei Medici verosimilmente sorto sul luogo di una Villa Augustea), per poi transitare nel sottobosco della Carcova (antica bocca vulcanica), e via via attraversare un paesaggio che si fa sempre più lunare, con antichi “fiumi” di lava e sabbia vesuviana. Il percorso diventavia via più tecnico e selvaggio, per poi tornare “dolce”. Sul finale lo sguardo vola sulla Penisola Sorrentina e l’Isola di Capri: i trailrunners si ritroveranno a correre tra le pinete e le spianate di ginestre esposte al sole e culle di vigneti noti per la produzione dei rinomati vini vesuviani.