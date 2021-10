Fabio Pasini e Beatrice Bianchi, doppietta verde… nella Valle Azzurra  

TRAILRUNNING

I due portacolori del team La Recastello Radici Group irraggiungibili sui sentieri della suggestiva vallata orobica.

di

STEFANO GATTI

Tra i due litiganti... il terzo gode! Succede anche nella corsa sui sentieri. Fabio Pasini e Beatrice Bianchi staccano la concorrenza aggiudicandosi la vittoria di La Valzurio Trail ed è sonante doppietta per il team La Recastello Radici Group che - soprattutto nella prova maschile - la spunta sulle “corazzate” Scott ed Autocogliati nell’ormai classico appuntamento di La Valzurio Trail sulle Prealpi Orobie della provincia di Bergamo.

Sold out di iscrizioni per la quarta edizione de La Valzurio Trail, che porta la firma di Fabio Pasini e Beatrice Bianchi. Bagarre per il podio al maschile, mentre al femminile la velocissima Beatrice ha condotto la gara in solitaria. Hanno tagliando il traguardo nella piazzetta dell’antico borgo di Nasolino i trecento atleti che hanno preso parte alla prova, incoraggiati da un tifo da vera “pelle d’oca” lungo i 23 chilometri ed i 1300 metri di dislivello positivo di un tracciato che si snodava tra i prati, i boschi e le contrade di una Valzurio già in veste autunnale (nelle immagini di Cristian Riva, Valentina Celeste e Diego De Giorgi). Al contrario della scorsa edizione - in cui uomini e donne erano partiti separatamente per le restrizioni dettate dall'emergenza sanitaria - quest’anno l’organizzazione curata da Fly-Up Sport ha potuto tornare alla tradizionale partenza di gruppo. Nel rispetto delle normative anti-Covid, gli atleti hanno osservato l'obbligo di "indossare" la mascherina durante i primi cinquecento metri di gara e negli spazi comuni.

Fabio Pasini (La Recastello Radici Group) è stato il re indiscusso di questa edizione, da lui chiusa sotto il muro delle due ore di gara: un’ora, 58 minuti e 4 secondi il finish time dell’atleta bergamasco (di Valgoglio). Nella prima parte della prova, quella che ha visto i protagonisti confrontarsi lungo la salita più impegnativa, Pasini ed Eugenio Bianchi (Team Scott) si sono studiati, correndo alla pari. Al termine della salita però, Pasini ha allungato il passo, involandosi verso la vittoria. Con Pasini in fuga, la battaglia per i restanti gradini del podio si è accesa nel finale (intorno al ventesimo dei ventitré chilometri dell’itinerario), quando Bianchi è stato raggiunto da Luca Arrigoni, Mattia Tanara e Cristian Terzi.

Ad avere la meglio è stato Arrigoni (Team Autocogliati) che ha tagliato il traguardo in piazza della Chiesa a Nasolino in seconda posizione (a tre minuti e 30 secondi dal vincitore ) davanti a Tanara (Scott) in terza, a quattro minuti e sette secondi. Si ferma ai piedi del podio Terzi (Autocogliati, a cinque minuti e 42) mentre Bianchi chiude il plotoncino a sette minuti e 15 e completa la top five di una classifica dalla quale si evince che - nel serrato derby tra Team Scott e Team Autocogliati - a spuntarla è stato il portacolori di Recastello Radici Group!

Se nella prova maschile Bianchi ad inizio gara ha tentato di rendere la vita difficile a Pasini e la bagarre per il secondo ed il terzo gradino del podio non è mancata, nella Valzurio Trail femminile Beatrice Bianchi (La Recastello Radici Group come Pasini) non ha avuto rivali per la vittoria. Al comando fin dal via, l’atleta di Solto Collina (Bergamo) ha chiuso la sua prova vincente in due ore, 25 minuti e 45 secondi, completando appunto la doppietta Recastello Radici Group sui sentieri della Valle Azzurra ed infliggendo distacchi superiori ai dieci minuti alle sue più “vicine" inseguitrici. Chiara Galli (Team Gaaren#BEaHERO) e Maria Eugenia Rossi (Team Scott) hanno raggiunta in quest’ordine la vincitrice sul podio, ai piedi del quale si è fermata la sempre competitiva Ivonne Buzzoni (Carvico Skyrunning).

La manifestazione è stata organizzata da Fly-Up Sport in stretta collaborazione con il Gruppo Sportivo Nasolino e l’Amministrazione Comunale di Oltressenda Alta. Per gli aficionados del circuito orobico, il prossimo appuntamento è praticamente dietro l’angolo: domenica 24 ottobre nella vicina Cerete, base operativa di Sei Comuni Presolana Trail.