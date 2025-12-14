Logo SportMediaset

Slittino, CdM: a Park City due podi azzurri e trionfo in staffetta mista

14 Dic 2025 - 10:19

Verena Hofer seconda, Leon Felderer terzo seguito da Dominik Fischnaller, Italia trionfatrice nella staffetta. Questo il bilancio dell'Italia che chiude la tappa di Coppa del Mondo di Park City, negli Stati Uniti. Per Hofer e Felderer si tratta del primo podio individuale della carriera nel massimo circuito. La prima perla che prende forma sul budello statunitense è firmata da Leon Felderer che dopo essere passato dalla NationsCup ha disegnato tra venerdì e sabato due run di grande valore per cogliere il primo podio della carriera. Terzo dopo la prima run di venerdì, il venticinquenne sudtirolese di Latzfons ha saputo mantenersi in linea con il podio, chiudendo a 0"508 dall'austriaco Jonas Müller, vincitore in 1'29"640 con un duplice miglior riscontro nelle due discese davanti a Max Langenhan (+0"257). Ed appena dietro a Felderer, ecco Dominik Fischnaller, quarto a soli 0"561 dalla testa, ribadendo a sua volta il piazzamento di metà gara. Lascia invece qualche posizione nella seconda run Alex Gufler che dalla sesta pass alla dodicesima posizione a 1"554, con Lukas Peccei sedicesimo in rimonta a 2"067.

