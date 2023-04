Esperienza e talento: Alice Gaggi e Daniel Pattis, firme d'autore nella 33K di Morbegno

TRAILRUNNING

Vittoria e record del percorso per Alberto Vender ed Elisa Sortini nella prova breve del classico appuntamento della Bassa Valtellina

© Roberto Ganassa Quando talento ed esperienza fanno la differenza: Il Colmen Trail di Morbegno raggiunge il traguardo della sua decima edizione e lo fa con un evento grandi firme. Alice Gaggi e Daniel Pattis sul gradino più alto del podio nella “prima” della gara da 33 chilometri valevole come prova di selezione FIDAL per i Mondiali di trailtrunning in programma a Innsbruck nel mese di giugno. Prove d’autore anche sul tracciato breve da 16 chilometri già proposta nell’edizione 2021, con sigillo record per Alberto Vender e Elisa Sortini. Da ricordare che la CT3 era valida anche come prova unica per l’assegnazione del titolo regionale di Trail Corto, vinto da Alice Gaggi e Luca Del Pero, secondo al traguardo tra gli uomini. Il Team Valtellina ha spento la decima candelina del “primo trail della provincia di Sondrio” con una grande giornata di sport e il nuovo record di presenze: 486 in totale gli atleti al via, equamente suddivisi sui due percorsi previsti.

© Maurizio Torri

Nella neonata prova lunga, che ha rubato la scena a quella più breve e più classica, Daniel Pattis (ASD Suedtirol Team Club) e Alice Gaggi (La Recastello Radici Group) regalano una bella doppietta alla compagine dei Brooks Trail Runners, ipotecando una maglia azzurra per i prossimi Mondiali di inizio estate in Austria. Il percorso disegnato sui sentieri dei versanti orobico e retico della Bassa Valtellina (affrontati in quest’ordine dopo la passerella iniziale tra le vie di Morbegno) era infatti valevole come prova indicativa per la rassegna iridata di trail corto.

© Maurizio Torri

Pronti, via e già nei primi due chilometri di trail “urbano” i top runners hanno impostato ritmi folli (per tutti gli altri) Sulla salita lungo la Via Priula in quattro scavano un leggero margine sugli avversari. Al GPM di giornata all'Alpe Pitalone (metri 1334 slm) passano nell’ordine Daniel Pattis, Lorenzo Beltrami, Luca Del Pero e Andrea Rota.

© Maurizio Torri

Al femminile la portacolori Recastello Alice Gaggi (letteralmente padrona di casa) prova subito - riuscendoci - a fare selezione. Unica a restarle a contatto con un distacco di una ventina di secondi la compagna di colori (Brooks) Cecilia Basso di GS Orecchiella Garfagnana, più staccate le altre. Nel lungo tratto di saliscendi e nella successiva discesa che porta a Talamona e successivamente a Paniga (base di “decollo” per la salita che dà nome all’evento), le posizioni di vertice non cambiano con Pattis a condurre il gruppo di testa e Gaggi a contenere la rimonta di Basso.

© Roberto Ganassa

Sulla salita principale che portava gli atleti sulla “montagna magica” che manca per ottantaquattro metri quota mille, il portacolori di Suedtirol Team Pattis cambia passo, staccando di un paio di minuti Del Pero (Sky Lario Runners ASD/Team SCARPA) e Andrea Rota (Osa Valmadrera). Nella gara in rosa invece Gaggi mantiene a distanza Basso, scollinando con oltre un minuto di vantaggio sulla sua più diretta inseguitrice, con Martina Cumerlato (GEFO K-Team) impegnata a consolidare il terzo posto.

© Maurizio Torri

Nella tecnica discesa da cima Colmen verso Dazio e poi sull’inedita risalita di Regolido/Cadelsasso le posizioni di vertice non cambiano. Sul traguardo di Morbegno il giovane Daniel Pattis trionfa in solitaria con il tempo finale di due ore, 37 minuti e 52 secondi. Secondo posto per Del Pero (staccato di un minuto e 25 secondi, in rimonta finale ma gestita dal vincitore), terza gradino del podio per il sempre più convincente Rota. Quarto posto finale in piena rimonta per Gianluca Ghiano (ASD Baudenasca/Brooks Trail Runners) e top five completata da Fabio Ruga (La Recastello). Nella top ten in quest'ordine dalla sesta alla decima posizione Iacopo Brasi (La Recastello), Lorenzo Beltrami (Sky Lario Runners), Alessandro Riva (US Malonno), Mattia Bertoncini (Sport Project VCO/Team Salomon) e Mattia Gianola (Dinamo Team).

© Maurizio Torri

Al femminile la valtellinese Alice Gaggi amministra senza troppi affanni il vantaggio guadagnato nella lunga traversata e nella picchiata finale verso la Colonia Fluviale sull’Adda, chiudendo la sua prova in tre ore, 10 minuti e tre secondi, ventisettesima della classifica assoluta. Per la “regina del Colmen si tratta della quinta affermazione nella gara di casa, una "manita" destinata a rimanere a lungo ineguagliata e forse suscettibile di ulteriore arricchimento. Alle sue spalle, grande prova per Cecilia Basso, al traguardo con un distacco di un minuto e 33 secondi (ventottesima). Più staccata e fuori dai giochi per la vittoria Martina Cumerlato, al traguardo in tre ore, 17 minuti e 12 secondi (trentesima assoluta). Sigillano la top ten Chiara Giovando (ASD Pegarun), mentre e Martina Chialvo (Valvaraita).

© Roberto Ganassa

Livello molto alto e performances… di conseguenza nella più classica prova sulla distanza di sedici chilometri. La vittoria non sfugge ad Alberto Vender. Il forte atleta trentino di DINAMO Team SSD ARL fa valere le sue doti di specialista della corsa in montagna e firma vittoria e nuovo record con il tempo finale di un’ora, 24 minuti e 10 secondi. Alle sue spalle Marco Filosi (SA Valchiese SportShoes) che dà battaglia fino al traguardo e chiude con un distacco inferiore al minuto (42 secondi). Terzo gradino del podio per Luca Cantoni (Atletica Valli Bergamasche Leffe) che taglia il traguardo più staccato, a quattro minuti e 43 secondi da Vender che mette a segno ll sua terza vittoria (oltretutto consecutiva!) a Morbegno.

© Maurizio Torri

Al femminile vittoria mai in discussione per Elisa Sortini (Atletica Alta Valtellina/Team Craft-Compressport) con il finishing time di un’ora, 41 minuti ed un secondo che le vale la quattordicesima casella del ranking. Come Vender, anche Elisa ritocca il record del percorso, che già le apparteneva da due anni, nel primo Colmen Trail su questa distanza, alternativa a quella più classica da 19 chilometri Alle spalle dell’esperta Sortini, due giovanissime: seconda posizione per Beatrice Bianchi (La Recastello) con un distacco finale di sei minuti e 28 secondi (trentesima), terzo gradino del podio per Arianna Tagliaferri di AS Premana, quarantasettesima assoluta a quattordici minuti e 24 secondi da Sortini.