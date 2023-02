EOLO Campo dei Fiori Trail: menu completo sulle Prealpi Varesine, il trail è servito

TRAILRUNNING

Quattro prove agonistiche nel menu della classica di primavera sulle Prealpi Varesine

© Campo dei Fiori Trail Il suo nome - Campo dei Fiori Trail - evoca già profumi e tonalità di colore della primavera. Per chi ci è già stato, un evento che per intensità ed impegno richiesto lascia letteralmente... senza fiato! Per tutti gli altri… altrettante ragioni per raggiungere le sponde occidentali del Lago di Varese e il campo base di CFT a Gavirate, pronti a lanciarsi lungo l’itinerario di una delle quattro proposte agonistiche dell’evento. La settima edizione è in programma domenica 12 marzo, quando i numeri del conto alla rovescia in direzione della primavera saranno ormai piccoli e la voglia di metterci le mani e soprattutto i piedi (e le scarpe, quelle da trail) sopra… sarà al contrario molto grande!

© Alexis Courthod

Dall’apertura delle iscrizioni e fino a metà febbraio ha raggiunto quota milletrecento (da cinquantasei province italiane) il numero di atleti iscritti all’evento organizzato da Campo dei Fiori Outdoor ASD e promosso da CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali), Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. Tra gli stranieri invece le nazioni rappresentate superano la ventina… and counting, come si dice in qusti casi. Risultati che mostrano quanto la manifestazione stia prendendo piede anche a livello internazionale. E poiché il claim di EOLO Campo dei Fiori Trail è Don’t Dream It, Trail It! (non sognarlo, corrilo!), entriamo nel dettaglio delle prove in programma.

© Alberto Contessi

Sono quattro, come anticipato sopra, le prove agonistiche a disposizione dei trailrunners più motivati a mettere a Gavirate un bel "mattone" nella costruzione del proprio calendario sportivo 2023. La più breve, adatta ai velocisti ma anche ai neofiti che desiderano affacciarsi in questa disciplina, sarà la ELMEC 11KM (500 metri D+) che - con l’azienda che la promuove - ha in comune l’attenzione verso la sostenibilità. Nei giorni che precedono la prova sono attese molte novità al riguardo!

© Massimo Scardigno

La gara più amata e gettonata del programma (cinquecento pettorali) è la ITAS 28KM (1300 metri D+) che attraversa per intero il Parco Campo dei Fiori, toccandone uno ad uno tutti i punti più famosi: dal Sacro Monte alla scalinata della funicolare, dalla Scala del Cielo fino al Forte di Orino. Passiamo alle gare più lunghe, adatte agli atleti già esperti di corse sui sentieri: VIBRAM 38KM (2200 metri D+) ripercorre il tracciato della 28KM, allungando però fino alle località di Rasa e Brinzio. Con i suoi tremila metri di dislivello positivo, DINAMO 50KM è sicuramente riservata ai trailrunners… taglia ultra, quelli adeguatamente preparati per le lunghe distanze e abituati a gestire sforzi che possono superare le dodici ore consecutive di impegno sui sentieri. Questa prova aggiunge un anello di gara che passa per Chiusarella, Martica e Lago di Ganna, prima di ricongiungersi con la 38KM ed affrontare salite e discese del Campo dei Fiori.

© Alexis Courthod

Ad anticipare tutti sul traguardo di Gavirate però saranno nella giornata di sabato 11 marzo i runners più piccoli, chiamati ad un intero pomeriggio di gioco e sport. Sarà infatti interamente dedicato ai bambini dai sei agli undici anni il MARELLI&POZZI Mini Trail, realizzato in collaborazione con il CAI Gavirate. Per l’occasione all’interno del Villaggio-gara verrà installato un ponte tibetano, sul quale i bambini potranno giocare e sperimentare il brivido dell’altezza. Il ritrovo è fissato alle 13.30 con apertura delle iscrizioni gratuite. Alle 14.30 via alla corsa non competitiva che costeggerà il Lago di Varese per un chilometro. A premiare i giovani atleti saranno due grandi campioni dell’ultra trailrunning internazionale: Luca Papi (varesino di nascita e francese d’adozione) e Andrea Macchi, per tutti la "Lince di Gavirate”. Al termine, Marelli&Pozzi regalerà un simpatico gadget a tutti i partecipanti.

Il Mini Trail by CFT riscuote sempre tantissimo successo tra i più giovani e, visto il crescente interesse, nelle prossime settimane gli ultra trailrunners Fabio Di Giacomo e Gaia Angelo Maltese affiancheranno Andrea Macchi in un tour delle scuole primarie. L’obiettivo degli incontri è quello di svelare ai più piccoli la bellezza dello sport outdoor.

Sono state confermate anche per questa settima edizione di EOLO Campo dei Fiori Trail le partnership con UTMB®, ITRA e IUTA. Pertanto le gare di Gavirate sono inserite nel calendario di UTMB® World Series Events e in quelli sanciti da International Trail Running Association e da Italian Ultramarathon and Trail Association. Verrannoi quindi assegnati punteggi e benefici noti ai trailrunners più agguerriti in campo internazionale.

© Alberto Contessi

EOLO Campo dei Fiori Trail è patrocinato dall’Ente Parco Naturale Regionale Campo dei Fiori (territorio nel quale si snodano gli oltre settanta chilometri dell’itinerario), dagli otto Comuni che ne fanno parte e da Varese Sport Commission. Tra gli sponsor, riconfermano il loro supporto EOLO, Vibram, Elmec Informatica, Gruppo ITAS Assicurazioni, Marelli & Pozzi, Pavis e Paramos. Entrano invece a far parte del nutrito gruppo di aziende che sostengono il Campo dei Fiori Trail aziende come Craft Sportswear, specializzato in calzature running, COMPRESSPORT (indumenti a compressione), Wedosport per i servizi di cronometraggio e tracker GPS live, Scoiattolo e Ricola (rispettivamente per la pasta fresca e caramelle a base di erbe svizzere) e Menabrea che rallegrerà l’atmosfera del Lido di Gavirate grazie alla sua birra bionda.

Last but not least, tra i sostenitori di CFT c'è anche DINAMO, azienda che produce e distribuisce integratori naturali per lo sport e sostiene il primo (di recentissima formazione) team professionistico nel mondo della corsa sui sentieri e in alta quota (corsa in montagna classica, trail e skyrunning). DINAMO Running Team allinea un nutrito gruppo di atleti élite che per il loro primo raduno e per il fotoshooting di presentazione si ritrovati nelle scorse settimane proprio al Lido di Gavirate e sui sentieri di Campo dei Fiori Trail. Le temibili "magliette verdi" by DINAMO hanno già iniziato a mietere vittorie e saranno sicuramente protagoniste nelle prove più impegnative dell'evento del 12 marzo.

© Davide Fiozzi

A tenere alto l’umore di atleti e pubblico, ci sarà Mirko Sulzer (al secolo Alberto Vaschetto), autore ed interprete di spot radiofonici e di divertenti gag in dialetto ticinese. Mirko accompagnerà il grande Davide Biganzoli, voce ufficiale della manifestazione e tra i più esperti commentatori lombardi di trailrunning.

Per finire, sono oltre tremila le presenze attese al Lido di Gavirate tra atleti, accompagnatori, famiglie e appassionati pronti a fare il tifo e a curiosare tra gli stand del villaggio. Il numero più significativo è però quello dei volontari: trecento quelli che presidieranno i tracciati di gara, i ristori e il villaggio. Per questo l’organizzazione lancia un appello a chi volesse fare una nuova esperienza e vivere l’adrenalina della gara da un punto di vista inedito. Candidarsi come volontario ed entrare a far parte della grande squadra del Campo dei Fiori Trail è molto semplice: basta compilare il form pubblicato all’indirizzo web www.campodeifioritrail.it/volontari/