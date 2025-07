Mondiale per Club: oggi si chiudono i quarti con le super-sfide Psg-Bayern e Real-Dortmund

LA GIORNATA

Dopo il successo del Chelsea sul finale contro il Palmeiras e il cammino magico del Fluminense che resta in vita ai danni dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi, ecco che oggi si completerà il quadro delle semifinali del Mondiale per Club 2025. Si parte alle ore 18.00 con Psg-Bayern Monaco, grande classico europeo dal sapore di Champions League. Il Paris Saint-Germain arriva al match dopo aver dato lezioni di calcio anche all’Inter Miami di Messi e Suarez, e dopo quanto fatto vedere già di storico nel corso della stagione. Luis Enrique, arrivati a questo punto, dovrebbe confermare i titolarissimi: classico 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, Hakimi e Nuno Mendes sulle fasce dietro con Marquinhos e Pacho come centrali. Vitinha come fulcro in mezzo al campo, coadiuvato da Ruiz e Joao Neves, e poi davanti il tridente composto da Kvaratskhelia, Doué e Dembelé. Qualche dubbio in più invece per il Bayern di Kompany, incastrato in questo lato di tabellone dopo il ko contro il Benfica. L’allenatore belga dovrebbe scegliere ancora Olise, Musiala e Gnabry alle spalle di Kane, con Kimmich e Goretzka davanti alla difesa. Dietro Stanisic continua a trovare spazio sulla sinistra, Tah e Upamecano la coppia di centrali designata.