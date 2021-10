Elazzaoui e  Mayr dominano il Vertical della Mughèra a Limone

SKYRACE E VERTICAL

Tra gli uomini secondo posto per Andrea Rostan. Polverizzato il record femminile

Il marocchino del Team Salomon Elhousine Elazzaoui ha vinto in 38’26” il Vertical della Mughéra, finale del nuovissimo VK Open Championship della ISF. Alle sue spalle Andrea Rostan in 38’41”, sul gradino più basso del podio è invece salito il giapponese Omi Ryunosuke in 38’57”. Salvo il record del 2018 di Rémi Bonnet (36’02”). Yuri Yoshizumi e De Lorenzi sono i vincitori del circuito. Polverizzato, invece, il record della gara femminile. La campionessa del mondo Andrea Mayr, in testa dal primo all’ultimo metro ha stampato uno stratosferico 42’43’(il precedente primato apparteneva alla svizzera Judith Wyder 43’47). Sul podio con lei sono salite la slovena Mojca Koligar in 47’37” e la norvegese Karoline Kyte in 48’00”.

Nella prima giornata di gare della due giorni a Limone del Garda, un centinaio di skyrunner hanno preso parte all’adrenalinica prova only up che da lungolago Marconi li ha portati in soli 3km e spicci a superare 1090m di vera salita con tanto di punti attrezzati e passaggi strapiombanti sul lago. Pronti, via e nel primo tratto di ascesa a fare la gara è stato il piemontese Andrea Rostan. Sino a metà gara lo seguivano nell’ordine il marocchino Elhousine Elazzaoui, il giapponese Omi Ryunosuke e lo sloveno Luka Kovacic.

Al femminile, una sola donna al comando. La campionessa del mondo Andrea Mayr ha subito imposto la legge della più forte, facendo gara su gli uomini. Che il record della gara fosse a rischio, era nell’aria. A seguirla, con distacchi sempre più ampi, la slovena Mojca Koligar, la norvegese Karoline Kyte e la campionessa italiana di specialità Fabiola Conti. A 200 metri dalla vetta nessun cambiamento in testa alla corsa. Andrea Rostan era ancora davanti a Elhousine Elazzaoui; a 5” seguiva il ceco Martin Zhor, a 15” lo sloveno Kovacic. Il gap al femminile si faceva ancora più importante. Mayr sempre più lanciata verso il record, a 3’30 Mojca Koligar e la norvegese Karoline Kyte. Fuori dal podio, ma comunque autori di suna super gara lo sloveno Kovacic 4° e il trentino Alberto Vender 5°. Nella top five femminile, menzione d’obbligo per Fabiola Conti 4ª e Yuri Yoshizumi 5ª. Piazzamenti alla mano, la giapponese Yuri Yoshizumi 302 punti vince il circuito VK su Andrea Mayr (300) e Charlotte Cotton (288). Al maschile lo svizzero Roberto de Lorenzi (258) la spunta su Benoit Gandolfi (252) Nikola Kalistrin (200).