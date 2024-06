Due di coppia: Maratona della Valle Intrasca, di corsa verso il mezzo secolo di vita

RUNNING

© Valerio Tallini Punta senza incertezze verso i suoi primi cinquant'anni la Maratona della Valle Intrasca che ha celebrato nel fine settimana a cavallo tra la fine di maggio e l'inizio di giugno la propria quarantottesima edizione con una tre giorni all'insegna di sport, festa, passione e cultura alpina e alpinistica. Due le prove sportive in programma, riservate a squadre da due elementi per le categorie uomini, donne e mista: quella clou della "Maratona" (in realtà sulla distanza di quasi 34 chilometri per 1600 metri abbondanti di dislivello) e la più filante "Mezza" da 17 chilometri dal dislivello pari ad un quarto della gara principale. Oltre trecento le coppie al via delle due gare. Erano 316 quelle ufficialmente iscritte: 208 nella lunga, poco più della metà (108) nella prova d'ingresso, che hanno sfilato sbuffando a tratti tra due ali di tifosi, in mezzo al tifo assordante e - nonostante la fatica, anzi oltre - tra tanti sorrisi al traguardo di Piazza Ranzoni a Verbania Intra.

© Roberto Palese

MATTEO ANSELMI E SAVERIO OTTOLINI VINCITORI DELLA MVI 2024

Dopo una gara tutta di testa Saverio Ottolini e Matteo Anselmi si sono aggiudicati la Maratona della Valle Intrasca (33,750 chilometri per 1625 metri di dislivello positivo e negativo con il tempo finale di tre ore, 13 minuti e 39 secondi. Per Ottolini si tratta della seconda vittoria consecutiva ma della prima assoluta, dopo il successo di dodici mesi fa con Giulia Saggin nella gara mista.

© Valerio Tallini

Seconda posizione con rimonta finale per Marco Cavigioli e Luca Sogni, con un ritardo di tre minuti e 21 secondi dai vincitori. Andrea Iob e Fabio Rolando (team Lazzaroni) hanno sigillato il podio raggiungendo il traguardo tre ore, 20 minuti e 46 secondi... nonostante i crampi che hanno attanagliato Iob per buona parte della prova.

© Roberto Palese

In gara-donne Simona Lo Cane e Monica Moia (Le Stelle Alpine) hanno chiuso in quattro ore, 12 minuti e 59 secondi la missione-vittoria, al capolinea di una gara condotta sempre al comando che ha permesso loro di fare il bis del primo successo MVI di cinque anni fa.

© Mauro Ferrari

Le gemelle valsesiane Sabrina ed Elisabetta Bendotti (The Twins, appunto) hanno conquistato la seconda piazza con un distacco di cinque minuti e 13 secondi dalla prima coppia, mentre il terzo gradino del podio è andato ad Alessandra Piscia ed Elisa Francisco (Crevi Girls) con il tempo finale di quattro ore, 26 minuti e 42 secondi.

© Valerio Tallini

Nella gara mista infine netta vittoria per i lombardi Moira Guerini e Marco Franzini (#Attaccare) che hanno bloccato la fotocellula in corrispondenza della linea del traguardo tre ore, 38 minuti e 48 secondi dopo il segnale di partenza, infliggendo un distacco prossimo ai dieci minuti (nove e 38) a Martina Rigoli e Stefano Piana (Belli e Possibili). Sul terzo gradino del podio è invece andata la coppia composta da Silvia Guenzani e Andrea Folli (Puzzetta), all’arrivo in tre ore, 53 minuti e 49 secondi.

© Roberto Palese

BERNARDINI E GEDDO PRIMI NELLA MEZZA VALLE INTRASCA

Vittoria in un’ora, 15 minuti e 41 secondi per Mauro Bernardini e Andrea Geddo (Mauretto e Geddino), vincitori della Mezza Valle Intrasca da 17,300 chilometri e 375 metri di dislivello positivo/negativo, al capolinea di una prova condotta sempre nelle prime posizioni. Alle loro spalle Luca Ronchi (vincitore della gara lunga nel 2023 con Roberto Giacomotti) insieme a Stefano Luciani, atleta di grade esperienza ma al debutto assoluto alla MVI, al traguardo con due minuti e 11 secondi di ritardo dai vincitori. Dopo il secondo posto del 2023, ancora una Mezza Valle Intrasca sul podio per Davide Moglia e Jacopo Paternoster (Gli Improvvisati), questa volta terzi in un’ora, 19 minuti e 14 secondi.

In gara-donne, Alice Grandi e Veronica Riccio si sono confermate a dodici mesi di distanza imponendosi con il tempo di un’ora 33 minuti e 13 secondi sulle “Chiquitas Girls” Chiara Scoccini e Alessia Minazzi, staccate di quasi sei minuti (cinque e 56). Terzo gradino del podio per “Le Maestre” Francesca Sbaffi (già seconda nel 2023) e Paola Borella, che hanno chiuso la loro gara in un’ora, 47 minuti e sei secondi.

Nella categoria mista Sabra Boldrini e Francesco Pizzi (Alice e la Lepre) hanno vinto in un’ora, 32 minuti e 23 secondi. Piazza d’onore per Elisa Berretta e Marco Regis (Veloci ma non troppo) a sei minuti e 19 secondi che hanno avuto la meglio per undici soli secondi su Poldo Team di Chiara Dalla Longa e Fabio Galli, al traguardo in un’ora, 39 minuti e tre secondi.

© Roberto Palese

Va così in archivio una quarantottesima edizione della Maratona della Valle Intrasca davvero memorabile che - oltre a celebrare i 150 anni del CAI Verbano, motore dell’organizzazione, è stata caratterizzata come detto da un grande successo di partecipazione: 197 coppie classificate nella prova lunga (contro le 188 dello scorso anno) e 106 nella Mezza Valle Intrasca (erano state contro 83 quelle classificate dodici mesi fa). Come sempre uno dei fiori all’occhiello della gara è il grande tifo che - lo ha sottolineato soprattutto chi che per la prima volta ha preso parte all'evento MVI - trascina letteralmente gli atleti all’arrivo. L'evento era scattato venerdì 31 maggio con una serata dedicata ai Ragni di Lecco, per proseguire sabato 1. giugno con il Valle Intrasca Outdoor Village e l’Aperitivo Solidale a cura del Lions Club Verbania e culminare nelle due prove sportive nella giornata clou di domenica 2 giugno.