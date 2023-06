DoppiaW Ultra a Villa di Tirano: la carica dei seicento per una passione... sconfinata

TRAILRUNNING

Sport, natura e un ricco dopogara per l'evento transfrontaliero che interseca lo spartiacque italo-elvetico

© Giacomo Meneghello TrIscrizioni chiuse e nuovo record di presenze per DoppiaW Ultra. Conto alla rovescia ormai prossimo allo zero per la sesta edizione dell'evento con campo base al Centro Polifunzionale di Villa di Tirano (in provincia di Sondrio) in programma nel primo fine settimana di luglio e che si avvia a diventare una classica. Praticamente raddoppiato il numero di iscritti dello scorso anno. Gli atleti accreditati sulle quattro distanze della proposta-trail della località valtellinese sfiorano quota seicento (131 sulla 100K, 118 sulla 70K, 173 sulla 30K e 150 sulla 15K). Numeri che inorgogliscono il collaudato comitato organizzatore italo-elvetico che da un anno lavora senza sosta per regalare a pubblico e concorrenti un fine settimana… ultra sotto tutti i punti di vista. Nella serata di venerdì 30 giugno scatta la prova ultra, tra l'alba e la mattina di sabato 1. luglio via libera alle altre prove in scaletta.

© Martina Valmassoi

LE GARE

Confermatissima la 100K (7500m D+ e 29 ore di tempo limite) che, forte del successo 2022, è andata ad affiancarsi alle tre classiche prove da70, 30 e 15 chilometri. Ognuno di questi itinerari sarà per gli atleti in gara un vero e proprio viaggio fatto di natura, emozioni e ricordi indimenticabili tra Valtellina, Valposchiavo e Valgrosina. Proprio nella perla della Media Valtellina si andrà a toccare il punto più alto del percorso: il Passo di Vermolera che, con i suoi 2732 metri di quota è il GPM (se preferite la Cima Coppi) della prova long distance da tripla cifra.

© Giacomo Meneghello

Al totale di iscritti di cui all'inizio andrà ad aggiungersi quello dei partecipanti alla Mini DoppiaW Ultra di sabato mattina con partenza alle ore 10.30 dal Polifunzionale di Villa di Tirano. In questo caso le iscrizioni potranno essere effettuate il giorno stesso dell’evento dalle ore 09.00 alle ore 10.00. Senza dimenticare la Camminata di Beneficenza (ricavato devoluto al Comitato Maria Letizia Verga Onlus) che avrà luogo sempre sabato con partenza da località Baruffini alle ore 16.00 e arrivo a Villa di Tirano. Anche in questo caso le iscrizioni potranno essere effettuate alla start line: dalle ore 14.30 alle ore 16.00).

© Martina Valmassoi

DOVE VEDERE DOPPIAW

Accompagnatori e appassionati potranno seguire le gare all’arrivo, dove sarà allestito uno schermo gigante con la telecronaca di Silvano Gadin, online grazie ai Tracker di Sete Track che ogni atleta ha in dotazione anche per motivi di sicurezza, dando così un grande aiuto agli oltre duecento volontari in servizio lungo gli itinerari di gara (https://livegps.setetrack.it/Home/IndexMapset?mapset=doppiaw2023). Non solo: sulle frequenze di TSN (media partner dell’evento) al canale 85 si potrà seguire la diretta streaming dalle ore 09.00 alle ore 21.00. Per seguire gli atleti sul percorso gara, consigliamo il sighseeing point di Rifugio Schiazzera e quello del Rifugio Malghera, entrambi facilmente raggiungibili in auto.

© Giacomo Meneghello

NON SOLO GARA

Al DoppiaW Village di Villa di Tirano sarà possibile visitare gli stand espositivi, effettuare voli panoramici in elicottero e festeggiare per tutta la durata dell’evento con cucina e buona birra. Venerdì è previsto dj set con i Laundry Club dalle ore 19.00, mentre sabato sera festa al DoppiaW Party con VDJ Lele e il suo dj set.

© Giacomo Meneghello

IL PROGRAMMA

Da Villa di Tirano, alle 22.00 di venerdì 30 giugno parte il “viaggio” degli ultra runners della 100KM sui sentieri di dieci comuni, a cavallo di due Stati. La 70km (5000 m D+ 19 ore il tempo limite), scatta dal Parco dell’Adda di Lovero sabato 1. Luglio alle ore cinque del mattino e prevede uno spettacolare percorso sullo spartiacque tra Italia e Svizzera. Partenza da Lovero alle nove del mattino anche per la Sky (30KM e 2500 metri di dislivello positivo): in questo caso un itinerario muscolare dallo spettacolo garantito.

© Giacomo Meneghello

A completare l’offerta DoppiaW, una camminata+corsa non competitiva di 15 chilometri (700 metri D+) che muove da Lovero alle dieci del mattino e - attraverso il Sentiero del Sole - porta camminatori e corridori all’arrivo posto al Centro Polifunzionale di Villa di Tirano, traguardo di tutte le gare in programma. Per i più piccoli e i non agonisti, da non perdere le sopracitate Mini DoppiaW Ultra e la Camminata di Beneficenza.

Per maggiori informazioni su percorsi, programma e regolamento è possibile visitare il sito www.doppiaw.com