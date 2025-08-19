Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Basket, Europeo U16 femminile: Italia supera Belgio, ai quarti con Lettonia

19 Ago 2025 - 17:00

Il quarto successo di fila ottenuto oggi dalla Nazionale U16 femminile all'Europeo di basket in corso di svolgimento a Pitesti (Romania), vale per le Azzurre l'accesso ai quarti di finale e la certezza di poter disputare anche il prossimo anno la Division A. La squadra di Giovanni Lucchesi si è imposta 95-73 sul Belgio e domani torna in campo per affrontare nei quarti di finale la Lettonia (ore 14.30). L'eventuale successo, oltre a un posto tra le prime quattro, certificherebbe anche la qualificazione al Mondiale Under 17 che si giocherà in Cechia dall'11 al 19 luglio 2026. Oggi la miglior marcatrice Azzurra è stata un'eccellente Susanna Perego con 17 punti (4/5 da tre, 5 rimbalzi, 7 assist e 2 stoppate), in doppia cifra anche Isabel Hassan (19), Giulia Mueller (19) e Aisha Diagne (16, 5 assist). 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

I più visti di Altri Sport

MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

Confortola risponde ai dubbi sugli 8.000: "Niente bugie, c'è solo invidia"

Debertolis: una tragica fatalità per il giovane atleta di orienteering

Le imprese di Confortola

Le imprese di Confortola

Da Bastoni a Donnarumma, tutti pazzi per il padel: le foto in Sardegna

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:04
Ciclismo, domenica a Genova la tappa europea del Red Bull Cerro Abajo
17:00
Basket, Europeo U16 femminile: Italia supera Belgio, ai quarti con Lettonia
16:18
A Lama Mocogno campionato italiano del lancio del ruzzolone
16:08
Basket, Gallinari a Belinelli: "Hai fatto la storia a modo tuo"
15:32
Volley, Europei 2026: Napoli, Modena, Torino e Milano le sedi ufficiali