Basket, Europeo U16 femminile: Italia supera Belgio, ai quarti con Lettonia

Il quarto successo di fila ottenuto oggi dalla Nazionale U16 femminile all'Europeo di basket in corso di svolgimento a Pitesti (Romania), vale per le Azzurre l'accesso ai quarti di finale e la certezza di poter disputare anche il prossimo anno la Division A. La squadra di Giovanni Lucchesi si è imposta 95-73 sul Belgio e domani torna in campo per affrontare nei quarti di finale la Lettonia (ore 14.30). L'eventuale successo, oltre a un posto tra le prime quattro, certificherebbe anche la qualificazione al Mondiale Under 17 che si giocherà in Cechia dall'11 al 19 luglio 2026. Oggi la miglior marcatrice Azzurra è stata un'eccellente Susanna Perego con 17 punti (4/5 da tre, 5 rimbalzi, 7 assist e 2 stoppate), in doppia cifra anche Isabel Hassan (19), Giulia Mueller (19) e Aisha Diagne (16, 5 assist).