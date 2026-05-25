Antonelli, il bello viene adesso... e anche il difficile

Tocca cercargli un difetto, a Kimi Antonelli, perché i suoi pregi sono sotto gli occhi di tutti. Come abbiamo scritto altrove, il chiarissimo leader italiano del Mondiale sta letteralmente ballando sul mondo. Perché farlo? Beh perché siamo convinti che lui per primo sia consapevole della portata della missione e della responsabilità che essa comporta. Basta rileggersi qualche sua dichiarazione del dopogara canadese, del tipo: "Non ho guidato benissimo, questo fine settimana. Ho commesso qualche errore di troppo".