Dolomiti Beer Trail vista Pasqua: a tutta birra sulle Prealpi Feltrine

Meno di un mese al via, già più di ottocento iscritti: corre a pieno vapore la campagna iscrizioni di Dolomiti Beer Trail in programma sabato 19 aprile (vigilia di Pasqua). Oltre che dall’Italia, l’ormai classico appuntamento di inizio stagione lungo i percorsi montani delle Prealpi Feltrine attira atleti da diverse Paesi europei come Francia, Polonia, Germania e Austria. Oltre alla collocazione decisamente primaverile dell’evento, tra le novità di quest’anno c’è il ritorno del passaggio in quota (meteo permettendo) del percorso della Ultra (55 chilometri con 3000 metri D+) nella zona del Col dei Cavai, nell’area sottostante il Rifugio Dal Piaz (Vette Feltrine). Lo staff organizzatore che ha in Gian Pietro Slongo il suo coordinatore conferma anche gli altri due tracciati che completano la proposta agonistica by DBT: la prova Trail da 24 chilometri (1400 metri D+) e quella entry level Tour da 12 chilometri.