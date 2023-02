DINAMO Running Team, il professionismo sale in quota

TRAILRUNNING

Lancio milanese per il primo team professionistico italiano di trail, skyrunning e corsa in montagna

© Maurizio Torri Un mix di atleti affermati ed emergenti, uno staff tecnico di comprovata esperienza, gli appuntamenti più prestigiosi del calendario per puntare ai traguardi più ambiziosi. Queste le materie prime (o se preferite gli ingredienti) della sfida lanciata dagli ideatori di DINAMO Running Team, presentato ufficialmente alla stampa specializzata nella sede Unicredit di Milano. Nato dalla passione sportiva di Luca Spada, con il supporto tecnico di Simona Morbelli e Fulvio Massa, il neonato sodalizio sportivo che sta muovendo i primi passi si propone come primo esempio di team professionistico italiano nel settore delle corse in quota: dal sempre più praticato trailrunning alla classica corsa in montagna, passando per quella a fil di cresta degli skyrunners.

© Maurizio Torri

È un "undici" da... corsa-scudetto quello che DINAMO Running Team allinea al via della stagione agonistica. Da Andreas Reiterer a Camilla Magliano, da Fabiola Conti a Cristian Minoggio. Solo per fare alcuni nomi! Sono tutti top runners gli atleti ingaggiati ed in un certo senso arruolati da Luca Spada per la stagione di corse sui sentieri che morde ormai il freno in attesa (anzi: in preparazione) dei primi appuntamenti primaverili. Prendendo spunto dall’esperienza maturata nel mondo-bike, gli atleti saranno seguiti a trecentosessanta gradi da grandi professionisti del settore che permetteranno loro di concentrarsi mentalmente e di focalizzare le energie su gare di alto livello, sia in ambito nazionale che internazionale.

Attenta pianificazione del calendario, comunicazione puntuale sui canali ordinari e social saranno fondamentali per valorizzare al meglio le performances dei campioni che fanno parte del team e funzionali al progetto d'insieme: provare a lanciare definitivamente uno sport che - anno dopo anno - cresce per popolarità e apprezzamento di un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo, ormai non più ristretto agli appassionati della corsa sui sentieri ed in quota.

© Maurizio Torri

Il progetto DINAMO Running Team 2023 scatta al via con una formazione di undici atleti italiani di caratura internazionale, tra i quali spiccano a livello maschile Andreas Reiterer (l’altoatesino tre volte campione italiano di trail lungo e bronzo mondiale di specialità) e il campione europeo e mondiale di skyrunning Christian Minoggio. In campo femminile le punte di diamante sono l’altoatesina Julia Kessler, la milanese Fabiola Conti e la piemontese Camilla Magliano. Tra i giovani emergenti molte speranze sono riposte nel trentino Alberto Vender, talento della corsa in montagna classica.

© Maurizio Torri

Gli obbiettivi di DINAMO Running Team sono come detto molto ambiziosi e di livello internazionale. Evidenziate in rosso sull’agenda sono le tappe di Golden Trail Series e di Skyrunning Series, oltre alle gare tricolori e ai campionati mondiali di trail e mountain running. È inoltre prevista la partecipazione alle superclassiche del circuito UTMB World Series.

© Maurizio Torri

“La nascita del DINAMO Running Team È un sogno che inseguo da tanti anni e che finalmente si avvera. Personalmente la corsa in montagna mi ha dato tantissimo in questi anni di trail running praticato come amatore. È una disciplina completa, che consente di allenare il fisico in mezzo alla natura. Ho un debito di riconoscenza verso questo sport e lo voglio ripagare con la creazione di DINAMO Running Team: il primo team professionistico di trail running. Voglio portare in questo mondo la qualità e l’organizzazione che ho imparato a conoscere seguendo - dall’interno - il funzionamento di una squadra di ciclismo ProTeam (la EOLO Kometa), cercando di portare un contributo nell’innalzamento del livello di questo sport e sperando che il mio esempio possa essere seguito anche da altri imprenditori e aziende. Vorrei che i nostri atleti mi aiutassero nella missione di far conoscere i benefici di questa disciplina, così da coinvolgere sempre più persone ed incoraggiarle alla pratica dello sport all’aria aperta, a contatto con la natura. Attività fisica e nutrizione di qualità e naturale sono la ricetta per vivere felici”. (Luca Spada - Presidente e Fondatore DINAMO Running Team)

© Maurizio Torri

“DINAMO Running Team è una bella sfida sotto il profilo umano e professionale. Ci darà la possibilità di lavorare con alcuni dei migliori atleti italiani dei settori trailrunning, skyrunning e mountain running. Il nostro sarà un ruolo molteplice: cercheremo di mettere i ragazzi nelle migliori condizioni per affrontare sfide ambiziose e nel contempo gestiremo il team attraverso un’organizzazione strategica, psicologica e medica che possa dare un valore aggiunto e professionale. Un sistema manageriale studiato per far crescere gli atleti come sportivi a trecentosessanta gradi. Nelle scorse settimane insieme ai ragazzi abbiamo stilato una bozza di calendario che prevede la partecipazione del team alle più importanti prove nazionali e internazionali. Siamo consapevoli di avere davanti una stagione impegnativa: siamo motivati e abbiamo una visione a lungo periodo. Ce la metteremo tutta mettendo a disposizione dei nostri atleti professionalità e passione”. (Simona Morbelli - Sport Team Manager e Fulvio Massa - Sport Manager)

© Maurizio Torri

Per un esempio concreto del livello al quale si pongono il team ed i suoi atleti, ecco il piano di una delle punte della formazione, l’altoatesino Andreas Reiterer:

“Ho accettato di buon grado di entrare in DINAMO Running Team perché mi piaceva l’idea di fare parte di una squadra professionistica. In Italia non c’era nulla di simile. Siamo un bel gruppo di atleti motivati e saremo seguiti da un staff preparato. Questo ci permetterà di concentrare tutte le nostre energie sulle gare. Per quanto mi riguarda, i miei obiettivi 2023 sono la Transvulcania by UTMB®, i Campionati Mondiali di giugno, i campionati italiani di specialità e - nel mese di settembre - la CCC® di UTMB Mont-Blanc. Se uscirò bene dalle gare iridate di Innsbruck, a giugno mi piacerebbe anche regolare il conto aperto che ho con la Lavaredo Ultra Trail”.

© Maurizio Torri

Per approfondire la reciproca conoscenza ed iniziare fin da subito a fare squadra, una due giorni insieme culminata nel lancio-stampa di Milano ma iniziata con una fotoshooting... da corsa a Gavirate, sulla sponda occidentale del Lago di Varese, dove tra poco meno di un mese - nel weekend di sabato 11 e domenica 12 marzo - andrà in scena la settima edizione di Eolo Campo dei Fiori Trail, uno dgli appuntamenti più gettonati di inizio stagione.

© Maurizio Torri

Ecco per finireper la stagione 2023, con ildi ogni singolo atleta del gruppo:

Cristian Minoggio: nazionale di skyrunning e trail running, 908 punti ITRA

Andreas Reiterer: nazionale di trail running, 903 punti ITRA

Fabiola Conti: nazionale di trail running e skyrunning, 750 punti ITRA

Camilla Magliano: nazionale di trail running, 728 punti ITRA

Davide Cheraz: nazionale trail running, 878 punti ITRA

Riccardo Montani: nazionale trail running, 876 punti ITRA

Julia Kessler: nazionale di trail running, 758 punti ITRA

Mattia Gianola: nazionale di trail running, 858 punti ITRA

Alberto Vender: nazionale di mountain running, 882 punti ITRA

Matteo Anselmi: nazionale di trail running, 827 punti ITRA

Andrea Macchi: nazionale di trail running 2018, 825 punti ITRA

Maggiori informazioni su: https://www.dinamoteam.com/