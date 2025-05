Papa, Binaghi: "Orgoglioso per la sua passione per il tennis, l'ho invitato a Internazionali

Se inviterò il Papa agli Internazionali? Già fatto, gli ho scritto ieri. Se riuscirà a venire già in questa edizione non lo so, mi sembra molto, ma chi lo sa: nella vita succedono anche i miracoli". Così a LaPresse il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, commentando la passione del nuovo Pontefice per il tennis. "Sapevo che Papa Leone XIV è un grande appassionato di tennis, per noi è un orgoglio. Anche il fatto che abbiamo la nuova sede Fitp in un ex convento agostiniano, a Roma. Lo stiamo ristrutturando. Direi, non una, ma ben due coincidenze", conclude.