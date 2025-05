UTLAC Lake Como Ultra Trail: Lecco caput... running per una settimana

Vario come il panorama che si può ammirare dalle località più gettonate del Lario, il programma sportivo di UTLAC Lake Como Ultra Trail ha ancora una volta catturato l'attenzione e l’immaginazione di oltre milletrecento trailrunners, ponti a “lanciarsi” (chi più, che meno) lungo le tracce-gara di un evento che anche nella sua quarta edizione (da mercoledì 8 a domenica 11 maggio) conferma il proprio trend di crescita e la centralità di Lecco come "epicentro" di ciuque giorni di passione. Confermato il percorso della UTLAC 250KM in autonavigazione e quelli delle altre tre distanze tracciate e balisate: UTLAC 60KM Como-Lecco, UTLAC 30KM Bellagio-Lecco e la new entry da 15 chilometri del Monte Barro. Dopo il primo sold-out della 30KM (raggiunto già a fine inverno) e quello della 60KM (metà aprile), la prova endurance che dà il nome all’intero evento che compie in senso antiorario il giro del Lario aumenta del cinquanta per cento i suoi iscritti dello scorso anno.