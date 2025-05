Atletica, Ali ancora molto lento sui 100 metri negli States con 10"50 in California

Chituru Ali, il secondo velocista italiano più veloce di sempre grazie al crono di 9"96 realizzato sui 100 metri il 18 giugno 2024 a Turku in Finlandia pochi giorni dopo l'argento europeo di Roma dietro Marcell Jacobs, delude anche nella sua seconda gara dell'anno in California, l'Occidental Invitational disputato nel Jack Kemp Stadium di Los Angeles, chiudendo la sua prova in terza posizione con il tempo di 10"50 che, pur con vento contro di -1,1 m/s, dimostra una condizione ancora molto approssimativa e che gli insegnamenti del suo nuovo tecnico statunitense John Smith, per cui si è trasferito dalla fine dell'anno scorso proprio in California, non hanno dato per ora i risultati sperati. Nella gara disputata in realtà il 3 maggio scorso, ma di cui non era stato dato alcun annuncio pubblico, va in ogni caso rilevato come le condizioni generali non debbano essere state delle migliori in quanto il vincitore, l’ivoriano Ismael Kone accreditato a sua volta di un personale di 10"00 ha chiuso in 10"46, ma considerando che Ali nella sua prima uscita della stagione il 5 aprile a Miramar in Florida aveva ottenuto un tempo di 10"25 con vento superiore ai 4 m/s, non si può non evidenziare oltretutto come le due prestazioni a distanza di circa un mese si equivalgono e di come la sua forma di fatto non stia crescendo.