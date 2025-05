D'Annunzio Run: Brasi e Hofer fanno... tredici a Gardone Riviera

Monopolio di Atletica Gavardo ’90 Lib. in campo femminile. La formazione brasciana ha occupato per intero il podio femminile del “diecimila” gardesano. Vittoria con pieno merito e anche sorprendente per Angela Girelli, che aveva staccato un pettorale last minute il giorno stesso. Girelli chiude in 47 minuti e 45 secondi, staccando di un minuto e 43 secondi Paola Battaglia (vincitrice lo scorso anno). Gradino finale del podio per Vanessa Corsini in 50 minuti e 53 secondi.