La Wings for Life World Run segna un record di partecipanti e unisce il mondo intero in una gara di sport e solidarietà

Accanto a loro, un parterre di atleti di altissimo livello, campioni sulle piste e nella partita dell’altruismo, come la fuoriclasse dello sci Lara Colturi. “Il mio elemento sono le montagne, la neve, le discese” ha detto la sciatrice. “Ma oggi sono felice di cimentarmi nella corsa per una causa così nobile e insieme a tantissime persone, non solo qui a Milano, ma in tutto il mondo”. Anche il fenomeno della Moto2 Tony Arbolino ha fatto parte di quest’ondata di solidarietà che ha riempito le strade del quartiere milanese CityLife. “Oggi non gareggio per vincere, ma corro per chi non può farlo” ha detto il pilota prima della partenza. “Il mio obiettivo? Correre almeno 8 chilometri prima che la catcher car mi raggiunga”. Sulla linea del via, Tony era al fianco di due stelle del Red Bull Italy SailGP Team, Ruggero Tita ed Enrico Voltolini. “Ci tenevo molto a essere qui oggi” ha dichiarato Tita. “È bellissimo sapere che insieme a noi ci sono centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, unite da un unico importante obiettivo: trovare una cura per le lesioni spinali”. Il clima festoso dell’evento non ha fatto passare in secondo piano l’obiettivo della giornata: offrire un contributo concreto alla ricerca scientifica che punta a rimettere in piedi chi ha subito una lesione del midollo spinale.