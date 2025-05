Inchiesta curve: agguato all'ultrà milanista, i pm indagano per tentato omicidio

Contemporaneamente sarà in corso l'interrogatorio di Mauro Russo, ex esponente della Nord, ex socio di Paolo Maldini e Bobo Vieri (estranei all'inchiesta) e soprattutto presunto intermediario nell'estorsione sul business dei parcheggi attorno allo stadio. È ai domiciliari, difeso dall'avvocato Danilo Buongiorno e arrestato con altre sei persone nei giorni scorsi in un altro filone delle indagini della Procura diretta da Marcello Viola. Il passeggero dello scooter, poco dopo le 13 di ieri ha esploso due colpi che si sono conficcati nell'auto di Guerrini, senza colpirlo, mentre al terzo sparo l'arma, una scacciacani modificata calibro 9, si è inceppata. In uno zaino, all'interno del bagaglio della macchina del 27enne, gli investigatori hanno trovato una grande bandiera e uno striscione della curva milanista. Guerrini, con piccoli precedenti per furti, era stato sottoposto a Daspo, fino a qualche mese fa, dopo le indagini su uno striscione intimidatorio che venne messo sotto casa del giocatore dell'Inter Federico Dimarco, che, dopo il derby di Champions del 2023, aveva cantato in campo alla fine un coro di sfottò contro i milanisti.