Del Pero e Sortini imprendibili a Cortina, la Snow Run più glamour dell'inverno

SKYSNOW

Il prestigioso circuito di corse sui sentieri innevati ha fatto tappa sulle Dolomiti Ampezzane

© Giacomo Meneghello Tre su tre per Luca Del Pero, bis di successi in altrettante tappe per Elisa Sortini. All’ombra delle Tofane, il forte atleta lecchese del Team SCARPA-NORTEC e l’atleta azzurra di Mountain Running ambassador hanno fatto ancora una volta centro, scalando il gradino più alto del podio nella sesta edizione di Cortina Snow Run, new entry di NORTEC Winter Trail Running Cup powered by SCARPA, il circuito invernale che nella scintillante location dolomitica ha iniziato il girone di ritorno di un calendario che aveva preso il via sabato 21 gennaio dalla Snow Run Resinelli di Abbadia Lariana (Lecco) ed era poi entrato nel vivo sabato 11 febbraio con Teglio Sunset Winter Run sulle nevi di Prato Valentino (Sondrio). Se il neolaureato Del Pero e la valtellinese Sortini hanno dettato legge in pista (nel vero senso della parola), a incere a livello organizzativo sono stati invece i volontari della locale sezione del Club Alpino Italiano che avevano chiuso anticipatamente le iscrizioni con il sold out dei pettorali.

© Giacomo Meneghello

La kermesse ampezzana by night ha visto sfilare sotto il campanile di Corso Italia quasi cinquecento concorrenti. Sul tracciato della prova agonistica da 17 chilometri e 1380 metri di dislivello positivo (in entrambi i casi i numeri più alti del circuito) disegnato sulle piste olimpiche di Cortina, Del Pero ha inizialmente faticato per scrollarsi di dosso il veneto Raffaele Teza (Macelleria Angeloni). Una volta legittimata la propria leadership, l’indiscusso dominatore delle corse invernali - che si era concesso una... pausa nella recente Weissrunner di Gressoney del circuito SkySnow FISky/CRAZY - ha ripreso i suoi "winning ways", prima involandosi in solitaria verso il traguardo, poi bloccando la fotocellula sul tempo finale di un’ora, 36 minuti e 10 secondi.

© Giacomo Meneghello

Secondo posto confermato per Teza sul traguardo, con un ritardo di due minuti e 12 secondi dal vincitore. Sul terzo gradino del podio è salito l’intramontabile Marco De Gasperi (Team SCARPA-NORTEC) con il finishing time di un’ora, 39 minuti e sette secondi. Nelle posizioni che contano anche Andrea Elia (OSA Valmadrera/Team CRAZY) e Yannis Dos Santos che hanno completato in quest’ordine la top five.

© Giacomo Meneghello

Una sola donna al comando nella prova femminile: Elisa Sortini (Atletica Alta Valtellina/Team HOKA/CRAFT) ha bissato il successo di Teglio chiudendo la sua prova in un’ora, 52 minuti e 47 secondi, piazzandosi sedicesima assoluta e aprendo un podio tutto “made in Valtellina”, completato da Elisa Compagnoni (Atletica Alta Valtellina/Team SCARPA), ventisettesima della generale con un distacco di sei minuti e 29 secondi da Sortini e da Gaia Bertolini (Atletica Alta Valtellina/Team KARPOS, ventinovesima assoluta), terza a soli 26 secondi dal secondo posto. Nella top five di giornata Michela Gritti e Barbara Giacomuzzi.

© Giacomo Meneghello

Archiviata la tappa sulle Dolomiti del Veneto (261 finisher nella prova agonistica), NORTEC Winter Trail Running Cup powered by SCARPA continua il suo viaggio verso est lungo l’arco alpino, in direzione del gran finale: il classico appuntamento di Tarvisio Winter Trail. In programma sabato 11 marzo una prova da 15 chilometri (780 metri D+) nella suggestiva location dei Laghi di Fusine, incorniciata dal profilo del cospetto del maestoso Monte Mangart, dove avrà luogo anche la prova conclusiva di campionato nazionale Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale).