Ciclismo, Giro Women: 7/a tappa a Gigante, Longo Borghini nuova maglia rosa

Sarah Gigante (AG Insurance - Soudal Team) ha vinto la settima tappa del Giro d'Italia Women, la Fermignano-Monte Nerone di 150 km. Al secondo e terzo posto si sono classificate rispettivamente Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) e Isabella Holmgren (Lidl - Trek). Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) è la nuova Maglia Rosa di leader della classifica generale. La vincitrice di tappa Gigante, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "Due vittorie di tappa sono un risultato importante. Oggi mi sentivo bene — avevo studiato la salita finale e ho deciso di attaccare nel tratto più ripido. Allo stesso tempo, volevo dimostrare che la tappa 4 non è stata un episodio isolato, ma che sono venuta in Italia per dimostrare la mia forza. Sono davvero grata alla mia squadra — abbiamo corso sempre molto vicine tutto il giorno. Sono ancora un po' indietro in classifica generale, ma domani ci proverò".