Galatasaray, Buruk: "Non siamo ancora passati, domani Osimhen ci sarà"

Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida di ritorno con la Juventus: "Non è ancora finita, abbiamo vinto solo la prima partita. Domani c'è una partita importante e difficile, sappiamo che la Juve è forte e che Spalletti è un grande allenatore. Stiamo pensando alla gara di domani, non siamo ancora passati e dobbiamo giocare ancora 90 minuti. Domani è la seconda partita e sarà diverso, noi abbiamo tre gol di vantaggio e dobbiamo fare il nostro gioco. All'andata, fino al primo tempo, abbiamo pressato tanto, nel secondo abbiamo fatto molto meglio. La Juve ha giocatori speciali come Yildiz, Conceiçao e David. Non siamo tranquilli, dobbiamo essere più forti dell'andata. Abbiamo fatto delle rotazioni, Osimhen ha avuto un problema al ginocchio ma è pronto per giocare".