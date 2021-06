Daniel Jung e Melissa Paganelli: talento... sconfinato, vittoria assicurata nella caldissima DoppiaW Ultra

TRAILRUNNING

L'altoatesino e la bergamasca senza rivali nella terza edizione dell'impegnativo ultratrail sui sentieri di confine tra Valtellina e Val Poschiavo.

di

STEFANO GATTI

Prova di forza di Daniel Jung e di Melissa Paganelli nella versione regina (71 chilometri di sviluppo) della DoppiaW Ultra, ancora giovane ma già classico appuntamento transfrontaliero italo-elvetico, andato in scena sulle montagne a cavallo tra Valtellina e Val Poschiavo in una giornata caldissima: per clima e passione. A firmare il successo nella gara intermedia da 33 chilometri l’altro atleta orobico Donatello Rota e la “local” Lucia Moraschinelli. Marco Pruneri e la giovane promessa Samantha Bertolina centrano invece la vittoria nella bruciante prova "d’ingresso da 16 chilometri.

Quattro percorsi (dalla "ultra" che ha rappresentato il clou del sabato tiranese alla camminata non competitiva da undici chilometri), quasi cinquecento concorrenti, atleti da sedici nazioni: è la carta d’identità della terza edizione dell’evento disegnato sui sentieri di confine tra Italia e Svizzera dal comitato organizzatore guidato con professionalità, competenza e passione da Elena Soltoggio e Christian Bellesini, in prima fila anche come "motivatori" del loro team e… degli atleti in gara. Come da programma, alle prime luci dell’alba a scattare dal Parco dell’Adda di Lovero (comune appena a nord di Tirano) sono stati i 112 partenti della prova ultra. Ad attenderli un itinerario inedito, muscolare e davvero suggestivo da cinquemila metri di dislivello positivo, modificato “last minute” o quasi per l’impossibilità di seguire il percorso originale che si sviluppa in alta quota, con il transito (sfumato, appunto) su alcuni valichi ancora ammantati di neve. I punti chiave della gara sono quindi stati il Rifugio Schiazzera, raggiunto dopo soli nove chilometri (che ha subito fatto selezione tra i top runners) e quello sul lago di Poschiavo, a dividere i due passaggi presso lo spettacolare balcone panoramico di San Romerio, in Svizzera, la seconda volta affrontando un durissimo vertical da tre chiometri e novecento metri di dislivello positivo. Una specie di "mostro", visto che è stato affrontato all’inizio dell’ultima sezione dell’itinerario, quella del il ritorno verso l’Italia per il gran finale sul traguardo allestito nel Centro Polifunzionale di Villa di Tirano, campo base dell’evento DoppiaW.

Dopo i successi del trentino Michele Tavernaro (nella prima edizione del 2018) e del piemontese Riccardo Montani (in quella più recente del 2019) è toccato all’altoatesino Daniel Jung scrivere il proprio nome sull’albo d’oro sulla distanza principe della Doppia W. Partito di gran carriera, l’atleta del Team Karpos/Scarpa ha imposto fin dai primi chilometri un ritmo insostenibile da parte dei suoi rivali per la vittoria, ad iniziare da Luca Manfredi Negri. Ultimo ad arrendersi, il lecchese… di Aprica ha provato a rifarsi sotto nella seconda parte del percorso, ma Jung è riuscito ad amministrare fino al traguardo il vantaggio accumulato in precedenza.

Già vincitore del Garda Trentino Trail, Daniel ha chiuso la sua straordinaria performance appena sotto le otto ore, fermando il cronometro sul tempo di sette ore, 58 minuti e 27 secondi. Seconda piazza per l’ottimo Manfredi Negri (Monza MarathonnTeam), staccato di poco meno di sette minuti (otto ore, 5 minuti e 13 secondi), mentre terzo si è piazzato un altro trailer di grande esperienza: il bergamasco Luca Carrara (Altitude Race) che ha tagliato il traguardo otto ore, 27 minuti e 54 secondi dopo il via da Lovero. Completano la top five di giornata il romagnolo Gianluca Galeati e l’argentino Emmanuel Ocampo Dardo.

Più ancora di Daniel Jung al maschile, Melissa Paganelli ha fatto gara solitaria (e vincente!) nella prova femminile. La bergamasca di Brembate, ha chiuso la sua prova in dieci ore, 35 minuti e 33 secondi, piazzandosi oltre tutto 23esima assoluta di una classifica generale che, a fine giornata, ha registrato 91 atleti classificato e 21 DNF (Did Not Finish). Al traguardo Melissa, in gara per i colori di Elle Erre ASD, ha dovuto… attendere poco più di un’ora e mezza per conoscere il nome della seconda classificata (Jenny Andreola dello Sporting Club Livigno che ha tagliato il traguardo in dodici ore, nove minuti e 32 secondi) mentre sul terzo gradino del podio è salita Valentina Moderana (ASD DoppiaW), salutata dal frastuono dei campanacci simbolo della manifestazione poco meno di sette minuti più in là, per la precisione in 12 ore, 26 minuti e 3 secondi.

Tutt’altro che una gara di ripiego, la versione “sky” della DoppiaW prevedeva appunto 33 chilometri di sviluppo con un dislivello positivo di 2400 metri. Donatello Rota e Lucia Moraschinelli si sono portati al comando staccando progressivamente i diretti avversari. Per l’atleta lombardo del GS Orobie crono finale di 3 ore 25 minuti e 36 secondi. Sul secondo gradino del podio è salito Alessandro Bonanomi, mentre terzo si è piazzato Jean-Pierre Pedrotti (ASD Sportiva Lanzada). Da parte sua, Lucia Moraschinelli (GP Talamona) ha vinto in 4 ore, 9 minuti e 20 secondi, piazzandosi 14esima della classifica generale. Con lei sul podio battuto Fabiola Conti (Torino Roadrunners) e Denise Scherini (ASD Castelraider).

Gran caldo e ritmi sostenuti anche sulla veloce 16K vinta dal livignasco Marco Pruneri (un’ora, 17 minuti e 31 secondi), accompagnato sul podio da Pietro Mosconi e Tommaso Franchi. Al femminile successo di qualità ed entusiasmo generale per Samantha Bertolina. La giovane stella dello skialp italiano (in forz all’Atletica Alta Valtellina) ha raggiunto il traguardo nel tempo di un’ora, 23 minuti e 35 secondi, sfiorando addirittura… il podio della classifica generale: quarta assoluta alle spalle dei primi tre uomini! Alle spalle di Samantha nella classifica femminile l’olimpionica di sci nordico Marianna Longa e la terza classificata Katia Aprile, rispettivamente ottava e quindicesima della generale.