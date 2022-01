Dalla Vertical alla Ultra: Malcesine Baldo Trail, appuntamento a maggio sul Lago di Garda

TRAILRUNNING

Il nuovo happening primaverile si inserisce in un calendario agonistico particolarmente ricco sul Benaco e ne amplia ulteriormente l'offerta.

di

Stefano Gatti

Che si tratti di disegnarne di corsa le sponde oppure di risalire i rilievi che lo contengono, il Lago di Garda è un paradiso dei runners a tutto campo ed i suoi panorami dalle suggestioni ad un tempo “mediterranee” ed alpine fanno da sfondo ad un buon numero di eventi ben distribuiti nel corso dell’anno. L’ultimo nato in questo senso è Malcesine Baldo Trail, la cui prima edizione è in programma il quarto fine settimana di maggio lungo il versante orientale del Benaco. Le iscrizioni sono già aperte!

Quattro gare su differenti distanze, per tutti i gusti e le ambizioni. Un intero weekend di passione running, due regioni (Veneto e Trentino) e tre comuni coinvolti (Malcesine, Brentonico, Avio). Sono questi alcuni degli ingredienti di Malcesine Baldo Trail, la new entry della corsa in natura che organizzatori ed autorità locali hanno presentato ai media nella sala consiliare della Camera di Commercio di Verona.

Panorami mozzafiato sull’Alto Garda, single track tutti da spingere, stretti vicoli ricchi di storia dentro paesi nei quali il tempo sembra essersi fermato... Questo e molto altro troveranno gli atleti che nel weekend di venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio prenderanno parte alla prima edizione di Malcesine Baldo Trail. Volutamente proposto ad inizio stagione per incentivare la destagionalizzazione del turismo e per assecondare la crescente domanda da parte dei runners di un grande happening primaverile, l'evento MBT prevede ben quattro gare di differente distanza e contenuto tecnico. Per motivi logistico-organizzativi i numeri della prima edizione saranno volutamente contingentati, al fine di offrire un servizio ottimale ad ogni singolo concorrente, permettendo così al comitato organizzatore di valutare in chiave futura l’effettivo potenziale delle singole prove.

Sono stati previsti un centinaio di pettorali per la “Vertical” (da 1000 metri D+) che venerdì 20 maggio aprirà il programma di gare e sarà valida come prova unica di Campionato Regionale Fidal. Duecentocinquanta pettorali saranno invece a disposizione per la prova “Ultra” da 50 chilometri (e 3355 metri di dislivello positivo) e per la “Medium” da 24 chilometri (1994 metri D+) di sabato 21. Cinquecento pettorali saranno infine destinati ai concorrenti della “Short” da 16 chilometri e 1185 metri di dislivello positivo, al via nella mattinata di domenica 22 maggio. Le iscrizioni sono già aperte sulla pagina web https://malcesinebaldotrail.run/

Come detto all’inizio, MBT si inserisce (integrandolo e completandone l’offerta) in un calendario running… gardesano multiforme e multitasking, che spazia da Magnifica Salodium e da BVG Bassa Via del Garda Trail (sulla sponda bresciana, rispettivamente a fine febbraio e fine aprile) al doppio appuntamento di Garda Trentino Trail in versione invernale e primaverile (quest’ultima nel 2022 prova unica di campionato italiano di trail lungo). E poi ancora la maratona Lake Garda 42 che, in calendario la prima domenica di aprile - con partenza da Limone sul Garda ed arrivo a Malcesine - costeggia tutto l’Alto Garda tra Lombardia e Trentino. Chiedendo fin da ora scusa alle gare che possiamo aver dimenticato di citare, una stagione davvero senza respiro che ha il suo clou indiscusso nel prestigioso appuntsmento autunnale di Limonextreme, ancora a Limone (Vertical e Skyrace, per otto anni filati finale delle Skyrunner World Series) e che ora appunto si arricchisce della nuova proposta Malcesine Baldo Trail.

Dietro le quinte della neonata prova c’è VRM TEAM Asd, un sodalizio di veri professionisti con dieci anni di esperienza internazionale nel mondo delle gare su strada. Dopo l’esito positivo del Mura Trail, i ragazzi del presidente Francesco Pisciotta hanno voluto alzare l’asticella, proponendo una tre giorni di corsa sui sentieri del Monte Baldo, il massiccio montuoso delle Prealpi Gardesane che definisce per una quarantina di chilometri le coste orientali del Benaco e fa spartiacque tra Veneto e Trentino, con elevazione massima ai 2218 metri di quota di Cima Valdritta. Al tavolo dei relatori erano presenti anche Paolo Artelio (Componente Giunta della Camera di Commercio di Verona), Christian Chincarini (Consigliere Comunale di Malcesine), Giorgio Schena (Presidente Funivie Monte Baldo), Ivano Fracchetti (Sindaco Avio) e Silvia Mozzi (Vicesindaco Brentonico).

L’EVENTO IN PILLOLE:

ULTRA: partenza e arrivo dal paese di Malcesine con passaggio in quota alla stazione della Funivia. Il percorso è disegnato su sentieri di montagna molto panoramici che attraversano il Parco Naturale Locale del Monte Baldo nei Comuni di Avio e Brentonico.

Dislivello positivo: 3355 MD+

Tempo massimo di percorrenza: 12 ore

Altitudine massima: 2079 metri

Partenza: sabato mattina

MEDIUM: partenza e arrivo dal paese di Malcesine con passaggio in quota alla stazione della Funivia. La prima parte di gara ripercorre il tracciato della Ultra, completamento dei km in quota e discesa verso il paese.

Dislivello positivo: 1994 MD+

Tempo massimo di percorrenza: 5 ore

Altitudine massima: 1756 metri

Partenza: sabato mattina

SHORT: Partenza e arrivo dal paese di Malcesine. Il percorso si svolge prevalentemente su sentieri e strade sterrate a mezza costa, l'arrivo, mentre la parte finale è sul lungo lago.

Dislivello positivo: 1185 Md+

Tempo massimo di percorrenza: 3 ore

Altitudine massima: 534 metri

Partenza: domenica mattina

VERTICAL: è una gara di sola ascesa su sentieri. La partenza è dalla stazione di mezzo della Funivia del Monte Baldo. L’arrivo è in vetta alla stazione di arrivo, con una vista mozzafiato sul Lago.. Grazie alla Funivia del Monte Baldo gli spettatori possono spostarsi dalla partenza all’arrivo e gli atleti potranno tornare comodamente in paese dopo la gara.

Dislivello positivo: 1000 d+

Tempo massimo di percorrenza: 2 ore

Altitudine massima: 1790 metri

Partenza: venerdì pomeriggio