Dalla Bassa Valtellina alla Valmalenco: scatta l'ora dei Campionati Italiani

TRAIL E MOUNTAIN RUNNING

Sfide tricolori sull'asse Morbegno-Lanzada nel weekend centrale di aprile e nel primo del mese di maggio

© Campionati Italiani Ufficio Stampa La caccia allo scudetto tricolore corre parallela al corso dell’Adda nel cuore della primavera. Sono stati presentati a Sondrio i Campionati Italiani di trailrunning e di corsa in montagna che si svolgeranno appunto nelle prossime settimane in Valtellina: quello di Trail Corto in programma a breve (anzi brevissima) scadenza, domenica 14 aprile nella prova da 33 chilometri del Colmen Trail di Morbegno e - per quanto riguarda la prima parte del tricolore di mountain running - quello di salita e discesa riservato ai giovani e agli assoluti che andrà in scena sull'ormai classico e collaudato tracciato di Lanzada (in Valmalenco) nelle due giornate di sabato 4 e domenica 5 maggio.

© Maurizio Torri

Al tavolo dei relatori nel corso della conferenza stampa presso la Sala delle Acque del Consorzio Bim dell’Adda hanno preso di volta in volta la parola Cristian Nana (Sindaco Lanzada), Franco Marchini (Assessore allo Sport Comune di Morbegno, Vicepresidente Comunità Montana di Morbegno) Dario Ruttico (Presidente Consorzio Turistico Valmalenco), Ettore Castoldi (Presidente Coni Sondrio), Gianpaolo Riva (Consigliere Fidal Lombardia), Vitale Tacchini (Presidente Team Valtellina) e Serafino Bardea (Presidente Sportiva Lanzada).

Archiviati i saluti di rito, ad entrare nel vivo della conferenza stampa è stato lo staff del Team Valtellina, illustrando nei dettagli il programma dell’imminente Colmen Trail, in programma nella sua tradizionale data del secondo fine settimana di aprile (domenica 14). Confermato l’itinerario disegnato nel 2023 dallo staff del presidente Vitale Tacchini: la prova alla quale è stata assegnata validità tricolore è quella sulla distanza di 33 chilometri e 1930 metri di dislivello positivo introdotta appunto dodici mesi fa nella scaletta del classico appuntamento primaverile della Bassa Valtellina.

© Campionati Italiani Ufficio Stampa

La traccia di gara affronta prima il versante orobico e poi quello retico, con un passaggio intermedio a fondovalle, non lontano da campo base dell'evento presso la Colonia Fluviale. Prima parte di gara più veloce sul versante sud, più tecnica e impegnativa la seconda sulla sponda retica, con il passaggio sulla montagna simbolo della gara - la Colmen di Dazio, appena sotto quota mille - prima di un finale veloce e tutto da spingere.

Il record di presenze toccato nella passata edizione è già stato ampiamente superato, con 280 iscritti nella prova "scudettata" tricolore e 270 sulla versione più breve (e classica) da 16 chilometri e 1030 metri di salita/discesa. La chiusura delle iscrizioni (ormai dietrol'angolo!) è fissata per le ore 20.00 di giovedì 11 aprile.

Sfogliando la lista degli iscritti, spiccano i nomi di molti atleti della nazionale azzurra. Al femminile proverà a riconfermarsi la beniamina di casa Alice Gaggi che dovrà però difendersi dagli attacchi di Cecilia Basso (seconda dodici mesi fa a Morbegno) e dalla sempre competitiva Elisa Desco. Ospite d’onore alla conferenza a Sondrio, la campionessa valtellinese in forza al team bergamasco La Recastello Radici Groupo ha confermato la sua presenza ai successivi tricolori di Lanzada che saranno validi come prova indicativa per gli Europei di salita e discesa in programma a fine maggio ad Annecy, in Francia.

In campo maschile, dopo il secondo posto del 2023, punta alla vittoria a Morbegno il brianzolo Luca Del Pero che dovrà vedersela - tra gli altri - con il lariano Fabio Ruga e con il lecchese Lorenzo Beltrami.

© Campionati Italiani Ufficio Stampa

Per quanto riguarda il Campionato Italiano di Salita e Discesa Giovanile e Assoluta organizzato da ASD Sportiva Lanzada, nella conferenza stampa sondriese il presidente del sodalizio malenco Serafino Bardea ha illustrato ai presenti programma e tracciati di gara.

La rassegna tricolore scatta sabato 4 maggio con le categorie giovanili. Ad aprire il programma saranno gli esordienti femminili e maschili, seguiti da ragazze e ragazzi. L’evento entrerà nel vivo con le quattro gare che assegneranno i titoli tricolori: le cadette affronteranno un percorso di 2300 metri (80 metri D+) mentre i cadetti percorreranno 2500 metri (120 D+). Per le allieve giro da 2800 metri (160 D+), mentre gli allievi avranno un percorso da quattro chilometri di sviluppo con 250 metri di dislivello positivo.

Domenica 5 maggio spazio alle categorie assolute. I primi a partire saranno gli junior (maschili e femminili): entrambe le categorie percorreranno un giro da 7,1 chilometri con 300 metri di dislivello positivo. Al termine di queste gare toccherà alle categorie senior/master, che percorreranno due giri per un totale di 13 chilometri e 600 metri di dislivello positivo.

© Campionati Italiani Ufficio Stampa

Centro nevralgico della due giorni di Campionati Italiani è il Centro Sportivo Pradasc: luogo di ritrovo, ufficio gare, ma soprattutto sede di partenza e arrivo di tutte le competizioni in scaletta. I tracciati di gara seguono tutti nella prima parte lo stesso percorso. Il “lancio” avviene all’interno della Centrale Enel Green Power, per poi rientrare nei pressi della zona partenza lungo la pista ciclabile dove sarà disegnata la prima salita che raggiunge l’abitato di Ganda. Attraversato il caratteristico borgo, ci si sposta sulla sponda orografica opposta dove - dopo un breve ripido sentiero - si attraversa la strada comunale per poi raggiungere in salita la parte più “filante”, a mezzacosta sopra il paese. Giunti in località Termen, punto del percorso più lontano da capo base di Pradasc, si torna verso la contrada Moizi per una filante mulattiera in leggera discesa. Dopo un brevissimo tratto di asfalto si attraversa il centro storico dell’abitato di Lanzada, prima del finale a tutta e in discesa verso il traguardo.

Le iscrizioni per i campionati Italiani di Lanzada si raccolgono online sul sito federale (https://tessonline.fidal.it) entro le ore 24:00 di mercoledì 1 maggio 2024.

Ricordiamo che quella che va in scena in Valmalenco nel primo fine settimana di maggio è la prima parte dei Campionati Italiani Assoluti e Junores di Mountain Running, che si completeranno poi nel weekend centrale di settembre a Casnigo (Bergamo) con le prove di sola salita.