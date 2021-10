Dal vertical all’ultradistanza: sei proposte multitasking ed un parterre di stelle per UTLO 2021  

TRAILRUNNING

Presentato al Forum di Omegna l’ormai classico appuntamento internazionale di trailunning sulle montagne dell’Alto Piemonte.

di

STEFANO GATTI

L’attesa è finita: va in scena dal 15 al 17 ottobre l’edizione 2021 di Vibram Ultra Trail del Lago d’Orta, uno degli eventi più amati dai trailrunners da ogni parte del mondo che puntualmente ogni anno invadono Omegna (in provincia del Verbano-Cusio-Ossola), sede di partenza e arrivo della prova, per correre sui sentieri del territorio intorno al meraviglioso specchio d’acqua situato nell’Alto Piemonte. Quest’anno sono ben milleottocento gli atleti in gara, provenienti da trentatré nazioni e distribuiti sulle sei prove in programma nel fine settimana centrale del mese di ottobre appunto.

A fare il punto della situazione ad una settimana dal via è Vincenzo Bertina, presidente di UTLO Events ssdrl che organizza l’evento:

“Siamo davvero contenti della risposta dei trailrunners. Ancora una volta il grande popolo del trail ha creduto in noi e come sempre stiamo facendo il possibile per regalare a tutti i partecipanti ed al nostro territorio un evento di altissimo livello. Quest’anno torniamo a sfiorare i duemila atleti al via e non ci sono molte gare in Italia che possono vantare una simile partecipazione. È importante sottolineare l’importanza di UTLO anche dal punto di vista della promozione del territorio, non solo perché sul Lago d’Orta giungono atleti da tutto il mondo, ma anche perché il nostro staff contribuisce a mantenere puliti i sentieri che poi rimangono a disposizione di tutti: runners e camminatori”.

Sei prove, tutte da vivere! Una delle grandi novità di quest’anno è il Vertical in programma venerdì 15 ottobre, con partenza alle 14.00 da Cireggio di Omegna e arrivo al Monte Mazzoccone: cinque chilometri di sviluppo per 1030 metri di dislivello e due ore e mezza di tempo massimo. Sarà poi il momento delle due gare più attese. Alle 05.00 del mattino di sabato 16 ottobre scatteranno gli atleti della distanza più lunga: la 100KM (circa 102,5) da 5470 metri di dislivello positivo e tempo massimo di 24 ore, promossa prova regina di UTLO 2021 in attesa del ritorno (già l'anno prossimo) della 170KM da 7330 metri di dislivello positivo.

Nella prima mattinata di sabato 16 ottobre si muoveranno poi gli iscritti alla 55KM (circa 55,4 km) da 3000 metri D+, con tempo massimo di 15 ore. Due gli scaglioni di partenza, in ottemperanza ai regolamenti anticovid attualmente in vigore: prima "wave" alle sette in punto, seconda sessanta minuti più tardi.

Arriviamo così a omenica 17 ottobre. Anche in quest caso partenza sdoppiata: alle 08.00 e poi alle 08.30 partiranno gli atleti della 31KM (circa 30,7 km) da 1700 metri D+, che avranno un tempo massimo di sette ore per completare la loro prova. Alle ore 09.30 toccherà poi ai concorrenti della 18KM (circa 18,6 km) da 1100 metri D+, prova da completare nel tempo massimo di quattro ore.

Lo staff di UTLO Events ha lavorato per offrire emozioni sempre nuove ai partecipanti: domenica 17 debutterà infatti UTLO Walk Trail&Nordic Walking, in programma sul percorso della 18 km (tempo massimo 6 ore) ed aperta tutti gli appassionati di camminata. Saranno ammesse quindi tutte le tecniche, compreso il Nordic Walking. UTLO Walk Trail permetterà anche ai camminatori di vivere la speciale atmosfera dell'evento trail, magari in vista di un loro "upgrade" alle gare vere e proprie nelle prossime edizioni!

Ed ora diamo… i numeri. Solo alcuni di quelli che testimoniano il grande successo di un evento che - nonostante il momento complicato ed un calendario di gare sempre più fitto - ha aumentato di circa 700 unità le iscrizioni rispetto allo scorso anno, tornando quasi a livelli pre-covid.

Al netto dei soliti assestamenti pre-gar, con la chiusura delle iscrizioni si può avere un quadro abbastanza preciso del numero di partecipanti a VIBRAM UTLO 2021. Saranno oltre 300 i partenti alla 100KM, quasi il doppio gli atleti in gara nella 55KM, oltre 500 quelli della 31KM e più di 250 per la 18KM. Una ventina al momento di scrivere gli iscritti del Vertical, gara le cui iscrizioni si chiudono però mercoledì 13 ottobre.

La sicurezza lungo il percorso è da sempre uno dei fiori all’occhiello di Vibram UTLO. Basti ricordare, per dare un’idea dell’impegno dell’organizzazione in questo settore vitale, che saranno dislocate lungo il percorso (si fa riferimento in questo caso alla 100KM) undici postazioni con personale Croce Rossa e Cnsas (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico). Ad Omegna saranno presenti due medici, due infermieri e tre squadre di pronto intervento, pronte a spostarsi ovunque ce ne sia bisogno. Sul percorso sono inoltre disponibili ben 20 defibrillatori.

Per quanto riguarda i ristori, lo staff di UTLO Events sta lavorando per fornire agli atleti un supporto energetico appropriato e sostanzioso. Diamo solo alcuni numeri sui materiali messi in campo: 45 kg di cioccolato fondente, 67 kg di pane, 140 kg tra pasta e pastina, 56 kg di prosciutto cotto, 30 kg di salame, 119 kg di formaggi vari, 2070 litri di acqua, 1170 litri di Coca Cola, 215 kg di arance, 270 kg di banane, 260 kg di uva.

Saranno davvero tanti gli atleti di altissimo livello in gara sulle diverse distanze. Nella 100KM ricordiamo Riccardo Borgialli, Carlo Salvetti, il francese Arnaud Lejeune, gli altri italiani Alessandro Macellaro, Alberto Canessa e Stefano Ruzza. In campo femminile l'italiana Monica Dalmasso, l’elvetica Kerstin Dusch le francesi Juliette Blanchet e Delphine Avenier. Si tratta dei toprunners i quali sono stati assegnati i primi dieci pettorali.

Tra gli iscritti alla 100KM ricordiamo anche Yulia Baykova (TEAM VIBRAM), atleta di grande valore nonché uno dei pilastri dell’organizzazione, Marta Poretti, Michael Dola, Erik Bochicchio, Nicola Poggi e Daniele Fornoni , titolari dei pettorali dal numero undici al numero sedici.

Si attende una grande sfida sulla distanza della 55K: sarà infatti al via l’altoatesino Andreas Reiterer, vincitore lo scorso anno della 60KM, Campione Italiano di Trail in carica grazie alla vittoria alle Porte di Pietra. A sfidarlo il neozelandese Scotty Hawker e gli altri italiani Manuel Bonardi, Mattia Colella, Davide Cavalletti e Moreno Sala. Nella prova femminile ricordiamo Agnese Valz Gen, la finlandese Johanna Antila, le nostre Giulia Sapia, Giulia Zanotti, Chiara Vitale e Valentina Pippo.

Per finire un passo indietro, all’edizione 2020, fortissimamente voluta da tutto lo staff di UTLO Events ssdrl nonostante l’emergenza sanitaria ed i devastanti fenomeni atmosferici che costrinsero l’organizzazione ad un super-lavoro per ripristinare ove possibile i sentieri o ideare percorsi alternativi sulle montagne del Cusio martoriate dalle piogge alluvionali, cadute solo due settimane prima dell’evento. A parlarcene è ancora Vincenzo Bertina:

“Andò benissimo, oltre ogni nostra più rosea aspettativa. Furono due giorni davvero intensi, nonostante le difficoltà organizzative riuscimmo ad allestire un evento di cui andare fieri. Uno sforzo collettivo che ci permise di offrire ai quasi 1200 iscritti da 23 nazioni diverse nazioni una manifestazione che - nonostante le restrizioni legate alla pandemia in corso - fu assolutamente all’altezza delle edizioni precedenti: dal punto di vista organizzativo ma soprattutto per via delle emozioni che regalò ad atleti e volontari”.

Vibram UTLO 2020 era valida come Campionato Italiano (e regionale) FIDAL assoluto e master di trail lungo. Sui 60 chilometri dello spettacolare percorso cusiano si diedero battaglia 233 atleti: tra gli uomini vittoria e titolo se li aggiudicarono all’altoatesino Andreas Reiterer davanti all’atleta di casa Riccardo Montani, autore di un grande recupero nel finale, con Davide Cheraz a completare il podio. Julia Kessler tagliò invece per prima il traguardo nella proba femminile ma il titolo tricolore andò a Giuditta Turini, seconda classificata. con Agnese Valz Gen terza assoluta e quindi vice campionessa italiana.