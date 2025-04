Cuor di roccia: Frasassi Skyrace, la corsa al pettorale è aperta

Porte aperte a Frasassi, o meglio alla campagna iscrizioni in vista della decima edizione di Frasassi Skyrace, in programma sabato 6 settembre. Non è mai troppo presto per mettere sotto chiave il pettorale per una delle "sky" italiane più impegnative ma anche suggestive al di fuori dell’arco alpino! Il super appassionato e - prima ancora - competente comitato organizzatore di ASD Space Running chiama fin da ora all’azione sky e trailrunners di ogni livello e ambizione, offrendo una proposta sportiva ricca e diversificata, tra conferme e novità.